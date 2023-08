La sanjuanina Inés Gutiérrez se quedó afuera del Mundial por una tremenda caída

La subcampeona argentina, que hace poco confesó en Entretiempo -el streaming deportivo de Tiempo de San Juan- que estaba ilusionada con el desafío, se había preparado de una manera distinta con el objetivo de quedarse con un lugar del podio, como así también poniendo la vista en los próximos Panamericanos y Juegos Olímpicos de París 2024.

bike.jpg En sus redes había compartido una foto de su llegada, antes de conocer el circuito

La sanjuanina que debió ser trasladada al hospital de la ciudad para ser asistida comentó en la nota del medio colega: "Subí otra vez hoy para repetirlo y cuando iba a saltar, no llegué con tanto impulso, me quede corta y cuando caí la bici rebotó y me sacó del circuito".

A pesar del lamento por las consecuencias, la ciclista reconoció que el daño no fue tan grave al punto que debiera ser operada, por lo que deslizó cierto alivio aún en la situación más crítica. Con la bronca evidente por el largo tiempo de preparación que tuvo, expresó: "Quedé muy golpeada en todo sentido pero bueno son cosas que pasan".