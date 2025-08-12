La jornada del martes arrancó movida en San Juan con un temblor de Magnitud 3.5

Un temblor se registró en San Juan durante el inicio del martes.

Un nuevo sismo se sintió en San Juan según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El informe indica que el movimiento se registró a la 1:33, en el arranque de este martes 12 de agosto.

Según el organismo, el movimiento se produjo con una Magnitud de 3.5 y a una profundidad de 107 kilómetros.

En tanto que, el epicentro se ubicó 44 kilómetros al Sudoeste de San Juan; 50 kilómetros al Noroeste de Media Agua, en Sarmiento; y 57 kilómetros al Este de Barreal, en Calingasta.

Para finalizar, el INPRES marcó la Intensidad del movimiento en II a III en la Capital de San Juan y los departamentos aledaños, en Pocito, en los sarmientinos Los Berros y Cienaguita y en Barreal, Calingasta.