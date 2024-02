El texto completo de la respuesta de Lali Espósito a Javier Milei

Lali respondió a esa insinuación cambiando la letra de una canción en su show en Cosquín, lo que provocó fuerte revuelo en redes sociales. El mismo camino recorrió Dillom, que cargó contra Luis Caputo, y Molotov, la banda mexicana que gritó al finalizar un tema: “La Patria no se vende”.

Ayer, en una entrevista con La Nación Más, Milei utilizó la frase de un meme para referirse a Lali Espósito como Lali Depósito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1757929706945442128&partner=&hide_thread=false "Lali Depósito":

Por los comentarios de Javier Milei sobre Lali Espósito pic.twitter.com/R0gQQv1YDv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2024

Hoy en la mañana, cuando un periodista le preguntó si no se había “pasado” con la ironía, Milei respondió con un: “Ella empezó”, frase que se volvió viral.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1758175091454566685&partner=&hide_thread=false "Ella empezó":

Por las declaraciones de Javier Milei sobre Lali Espósito pic.twitter.com/HrU2NgQlE4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2024

Esta tarde, Lali Espósito publicó un extenso posteo en el que le responde, por primera vez, dirigiéndose al mandatario.

El texto completo

Sr Presidente @JMilei

Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en Parque Patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Tengo 32 años y trabajo hace 22.

Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe que emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: sabe que orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabajé incansable y honradamente para que así sea.

Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa.

No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre.

Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país.

La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción.

Respetó, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento.

Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto.

No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido.

Nos deseo a todos lo mejor. Siempre.

Le mando un respetuoso saludo.

Mariana Lali Esposito.

P/D Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro.