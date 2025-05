El dólar se mantiene estable con una oferta sostenida de divisas

El dólar minorista se mantuvo en $ 1.150 por cuarta rueda consecutiva, lo que parece estar marcando un piso para la cotización. La suba de 0,6% en el mayorista no impactó en los valores para los ahorristas.

Bimonetización Las nuevas medidas que estudia el Gobierno nacional sobre el dólar: desregulación y no justificar el origen

La estabilidad que vienen mostrando las cotizaciones en las últimas ruedas se sustenta en que la oferta de dólares mantiene su solidez. La estimación de PPI es que al 7 de mayo, ya se había comercializado el 32,4% de la producción de maíz y el 30,9% de la de soja, superando el desempeño de las dos campañas previas a la semana 18 del año.

"Esta dinámica se refleja en un consistente ritmo de liquidación del agro en el MULC: la media móvil de cinco días subió a US$ 156 millones desde US$ 111 millones del 11 de abril (antes del nuevo esquema cambiario)", indicaron.

A la oferta del agro, se le suman los flujos financieros. Los préstamos en dólares, excluyendo los de tarjetas de crédito, acumulan once ruedas consecutivas al alza al 9 de mayo (último dato monetario disponible). Así, se dispararon US$ 552 millones en este período. "Se reanudaron los incentivos para tomar nuevos préstamos en dólares, dado que se restableció el spread positivo entre las tasas de interés en pesos y la tasa de devaluación esperada", señala PPI.

Desde el lado de la demanda, los depósitos en dólares del sector privado treparon US$ 1.690 millones al 9 de mayo desde el lanzamiento del nuevo esquema. De este monto, solo US$ 551 millones fueron explicados por la suba de los depósitos en cuentas a la vista y caja de ahorros menores a US$ 1 millón, que es un proxy de la formación de activos externos de los inversores minoristas.

"El salto de los depósitos en dólares se debió mayormente al incremento de los depósitos en cuentas a la vista y caja de ahorro mayores a US$ 1 millón, que escalaron US$ 879 millones en el mismo período. En tanto, los depósitos a plazo fijo y el resto de los depósitos subieron US$ 260 millones desde el 11 de abril", menciona PPI.

Sube el Merval y bajan los ADR

El rally que venían mostrando los activos argentinos ene l exterior parece haber entrado en pausa este miércoles, con los ADR cayendo 5,9% en el caso de Globant y la mayor parte de los papeles argentinos alternando subas y bajas menores a un dígito. En Buenos Aires, el Merval sigue en positivo y repunta 0,3%

Los bonos en dólares se mueven mayoritariamente a la baja, con caídas en torno al 0,5%, mientras los principales indicadores de Wall Street mezclan una caída de 0,2% en el caso de Dow Jones y un alza de 0,4% en el Nasdaq.

Hoy la expectativa del mercado está puesta en la licitación que llevará adelante el ministerio de Economía en la que ofrecerá un bono dual a cambio de un titulo ajustable por inflación, con vencimiento en 2026. También los inversores estarán atentos al dato de inflación de abril, que debería ubicarse por debajo del 3,7% de marzo.

FUENTE: Clarín