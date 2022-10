El coronavirus sigue a la baja en San Juan, pero hay un niño internado por la enfermedad

El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica Nº 41 (16 al 22 de octubre) no se registraron decesos a causa de COVID-19.

Nuevos casos: 13

Total confirmados: 154.793

Personas fallecidas (acumulado): 1.343

Recuperados: 153.443

Test negativos: 489

Parte de internados

No se encuentran pacientes internados en clínica médica sector COVID-19. No hay pacientes en Terapia Intensiva. Se encuentra un paciente pediátrico internado. No hay embarazadas/puérperas internadas.