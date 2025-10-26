domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Capitanich, el primer político de peso nacional en ir a votar

Tras sufragar, destacó que “están dadas las condiciones para que sea una jornada ejemplar” y expresó su deseo de que “haya una buena participación ciudadana en toda la provincia”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El exgobernador de Chaco y actual candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, fue uno de los primeros dirigentes de alcance nacional en emitir su voto este domingo. Tras sufragar, destacó que “están dadas las condiciones para que sea una jornada ejemplar” y expresó su deseo de que “haya una buena participación ciudadana en toda la provincia”.

En diálogo con la prensa, Capitanich brindó detalles sobre el desarrollo de los comicios en el Chaco. “Son 2.987 mesas distribuidas en 388 establecimientos, con 1.136.21 electores habilitados. La provincia tiene casi 100.000 kilómetros cuadrados, 70 municipios y 25 departamentos, lo que muestra la dispersión de la población entre zonas urbanas y rurales”, explicó.

El exmandatario señaló que, en general, el clima acompaña en toda la provincia y que las condiciones son “óptimas” para el desarrollo de los comicios. “En el sudoeste está soleado, en el impenetrable un poco nublado, pero en términos generales todo transcurre con normalidad”, precisó.

Sobre el nuevo sistema de boleta única, Capitanich consideró que el electorado “está bien informado” y que “la metodología es muy sencilla”. “Se ha hecho un trabajo explicativo en toda la provincia y la gente comprende perfectamente cómo votar”, aseguró.

Respecto a las expectativas electorales, el dirigente chaqueño remarcó la unidad del peronismo detrás de su candidatura. “Siempre uno tiene expectativas positivas. Ojalá sea una jornada cívica ejemplar, sin inconvenientes, donde la ciudadanía pueda manifestar su voluntad popular”, expresó.

Finalmente, adelantó que permanecerá durante el día en la sede de su partido, en contacto con los referentes locales, y que esperará los resultados para luego “trabajar en la agenda legislativa nacional desde el lunes”.

