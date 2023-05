Sergio Uñac habló tras las elecciones: qué dijo sobre jugar en los comicios nacionales

“Si ponen candidatos del interior si puedo estar. Si van a ser todos de Capital Federal, no” , aseguró en primer mandatario en diálogo con Radio Sarmiento. Si bien lo dejó abierto como una posibilidad, también remarcó que sus intenciones son seguir liderando los destinados de San Juan, es por ello que no se bajó de la candidatura cuando los miembros de la Corte Suprema decidieron suspender la categoría en estas elecciones, situación que no sucedió en Tucumán, donde Juan Manzur también recibió el fallo de la corte, pero el dirigente político y actual gobernador si declinó su candidatura.

También dejó en claro que, si la intensión del frente oficialista nacional es poner como en los dos primeros lugares, es decir, candidatos a presidente y vice a referentes políticos que son de Capital Federal, no acompañaría con su presencia. “Creo que nuestro frente si arma una fórmula con alguno de los dos del interior, el interior se va alinear ahí”, comentó.

Pero no fue del único tema que hizo mención. Obviamente le dedicó un capítulo aparte a la Corte Suprema de Justicia. Dejó en evidencia su molesta, la misma que viene manifestando desde que se conoció la decisión del órgano supremo de Justicia nacional, pero que se incrementó en las últimas horas con los resultados de las elecciones provinciales. Sucede que, de acuerdo a los datos obtenidos en los comicios, el actual gobernador de haber estado habilitado, habría renovado su mandato. Esto en potenciar ya que como todos sabemos, las elecciones en esa categoría están suspendidas.

Al respecto, Uñac analizó: “Estas fechas que me han dado de suspensión, ni yo las entiendo, ni la Corte Suprema lo puede explicar, porque además nunca me hicieron parte del proceso a mí. El derecho de legítima defensa no es un derecho mío, es un derecho constitucional. Ellos me tienen que dejar ser parte del proceso. Soy Gobernador, represento a la provincia, pero no me han notificado de nada. No tiene nada que ver ser candidato a gobernador a ser Gobernador. Si yo le tengo que dar clases de derecho a la Suprema Corte de Justica estamos en el peor de los mundos”.

Y continuó: “Por una decisión unilateral, ilegal, me dejaron afuera. Yo gané como frente, en categoría individual, por encima del candidato más votado según decían algunas encuestas y mañana tengo que ir a pasar la gorra a la Corte de Justicia para ver qué opina de mí, es inaudito”.

Asegurando que no hay nada que le impida ser candidato, Uñac confirmó que esta tarde se expedirán y aseguró que no bajará los brazos ni se bajará de la candidatura, y es por ese motivo que no baraja un posible reemplazante para la fórmula.

Sobre la posible fecha de las elecciones a gobernador y vice en San Juan, señaló que todo dependerá de la demora de los miembros de la Corte en responder, pero remarcó que considera inoportuno que sean el mismo día que las elecciones nacionales.

Perder la intendencia de Capital y Sarmiento: entre la sorpresa y el análisis

Sin duda una de las principales sorpresas de estas elecciones fue la derrota de Emilio Baistrocchi ante la actual diputada nacional Susana Laciar y lo que sucedió en Sarmiento, donde el oficialismo también perdió.

Sobre este tema, el primer mandatario provincial dijo: “Perdimos y hay que asumir que hemos cometido errores ahí”. Y continuó: “Sarmiento ha sido un impacto, no te lo puedo negar. Las encuestas, las que me llegaban, en todas estábamos arriba. Todo tiene que ver con todo acá. Las capitales son más afines a Juntos por el Cambio, esto también es una realidad. A mí me llamó la atención. No creo que tenga que ver con la gestión, pero hay algo que tenemos que analizar, porque si no hubiésemos ganado. No creo que tenga que ver con la gestión. Lo más importante de esto es que hay que ser respetuosos”.

Tal como lo hizo a horas del cierre de urnas, reconoció la derrota en ambos departamentos, pero también señaló que se logró la victoria en la mayoría de las 19 jurisdicciones sanjuaninas. “Así como yo reconozco que perdimos en Sarmiento y Capital, sería importante que ellos reconozcan que ganamos en 15 departamentos de la provincia”, comentó.

También dejó entrever que algunos “dirigentes conversos” de la oposición tenían previsto venir a la provincia, ya que esperaban un excelente resultado en la categoría gobernador y vice, por más que no haya estado habilitada. “Ellos parecía que se iban a comer la cancha, esta es la pura verdad. Y el pueblo habló ayer, esta es la pura verdad”, dijo.

“Hemos venido armando las cosas bien, no hemos cometido, desde lo político el último tiempo errores. Cerramos para que Gioja jugara adentro, que eso parecía imposible. Acá el objetivo debería ser que Juntos por el Cambio, con todas estas características, con letra que le dan desde Buenos Aires. No veo que Juntos por el Cambio tenga un proyecto o una planificación económica”, concluyó Sergio Uñac.