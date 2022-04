Las revelaciones de un experto sobre los dos sismos de magnitud 5 que sacudieron a San Juan

Un sismo de 5.1 con epicentro a 38 kilómetros al Noroeste en Bermejo, departamento Caucete, terminó por despertar a los sanjuaninos en la mañana del 1 de abril. Menos de 48 horas después, en plena madrugada y con epicentro en Marayes, también Caucete, un movimiento de 5.2 se volvió a percibir otra vez en todo San Juan. Ambos fenómenos ocurrieron en una misma placa tectónica, aunque forman parte de los típicos temblores que ocurren en la provincia por tratarse de una zona sísmica y no generan preocupación o indicios de que pueda ocurrir algo peor.

Gerardo Sánchez, geofísico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), charló con Tiempo de San Juan sobre estos movimientos que se registraron en menos de 48 horas y reveló que ambos ocurrieron en la Placa de Nazca, que viaja por debajo del Océano Pacífico hacia el este. "Tienen punto en común y otros con diferencias. Los dos pertenecen a la Placa de Nazca, pero están distanciados entre sí, por lo cual no corresponden a la misma estructura", explicó el experto.

Sin embargo, por la profundidad, no generaron daños ni tampoco están relacionados con las fallas activas o los terremotos de 1944, 1977 y 2021. "Son sismos con profundidad intermedia y están dentro del marco típico de San Juan. Al tratarse ambos de magnitud 5, llama la atención. Pero hay que tener en cuenta la profundidad, cuando son de 4 y 3 no generan daños. Han sido en ambos casos percepción y en algunos casos las personas se han asustado, pero están lejos del umbral de daño", explicó el profesional.

Por otro lado, Sánchez remarcó que ninguno de los movimientos que se registraron días atrás pueden alertar que vaya a suceder un terremoto a futuro: "No hacen algún tipo de anuncio. Los registros más fuertes de este tipo de sismos, con características similares, no superan los 6.4 o 6.5 y aún en estos casos no hubo evidencia de daños. No son indicativos de algo catastrófico, sino que es parte de lo usual o típico de San Juan".

El último terremoto que se registró en San Juan fue el del 18 de enero del 2021. El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 6,4 en la escala de Ritcher y una intensidad de Grado VII en la escala de Mercalli. El foco se registró a 8 km de profundidad, y el epicentro se originó a 57km al suroeste de la capital local. Si bien estos últimos temblores de magnitud 5 no están relacionados con el fenómeno del año pasado, el geofísico del Inpres contó que hubo cerca de 1.400 réplicas en casi 14 meses en la misma zona del terremoto.