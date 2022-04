La periodista sanjuanina que deja todo en la provincia y se va a vivir a Polonia

Betty Puga Camporro, una reconocida periodista sanjuanina, de trayectoria en la provincia, decidió jubilarse e irse a vivir a Polonia.

Betty trabajó en la sección de Guía de Diario de Cuyo, trabaja en El Nuevo Diario y además escribe para El Nuevo Mundo, de la empresa Bataller.

A sus 60 años decidió darle un giro a su vida y en julio partirá hacia el país europeo en el que vive su único hijo.

"Ya he presentado los papeles para la jubilación. Mi hijo vive en Polonia y en 2020 su papá falleció en plena pandemia. Él no pudo venir a despedirlo porque estaba todo cerrado y fue muy fuerte tomar conciencia de la distancia en ese momento", explicó la periodista.

Betty reconoce que nunca se imaginó en Polonia y que tampoco le gustaría dejar el periodismo pero "han sido muchos fines de semana, muchas horas lejos de él". Además, sostiene que "está bueno parar un ratito y ver qué pasa".

La sanjuanina no sabe hablar polaco y el único idioma que maneja, aparte del español, es el Inglés. "Hace mucho que no lo practico pero la necesidad me hace recordar. La otra vez que fui para allá, fui a comprar a un super y no me acobardó. Puedo ir al supermercado, comprar, a pesar de ser una cultura muy diferente me sentí cobijada", explicó Betty.

La periodista partirá en julio pero primero visitará a unos amigos que hace mucho que no ve. "Vuelvo en septiembre y la idea es ir y venir", asegura.

Por ahora, Betty solo presentó los papeles de la jubilación pero no ha querido vender nada de lo que tiene en San Juan. Es más, piensa continuar con algunos trabajos remotos que tienen que ver con la comunicación, aunque no estrictamente con el periodismo.

"Estoy trabajando en comunicación con la Fundación Difunta Correa y con el Consejo de Enólogos que es algo que llevo años haciendo pero todo lo puedo continuar de forma remota", explicó.

El hijo de Betty es informático y trabaja para una empresa llamada Global Internacional que primero lo llevó a Córdoba, luego a Buenos Aires hasta que salió la posibilidad de Cracovia donde está ahora.

"El grupo de latinos que hay allá, han formado una comunidad muy fuerte. Mi hijo me explicaba que los latinoamericanos tienen una forma de resolver problemas que no la tienen los europeos entonces les resulta en las empresas", afirmó.

Por ahora, el plan de Betty es tomarse unas vacaciones muy extensas y ver qué pasa "después de tantos años de trabajo".