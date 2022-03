Escándalo: escrache masivo a jóvenes de familias influyentes de San Juan por supuestos abusos

"Es un asco ese chabón, me manoseó sin mi consentimiento y me quería meter a su cama a la fuerza, con uno de sus amigos. Gracias a Dios no tengo relación con esa gente pero él y sus amigos me cagaron la vida", así empieza uno de los relatos con los que una sanjuanina decidió escrachar a un grupo de varones de la provincia a los que acusa de haberla hostigado durante todo el secundario.

La joven se llama Agustina Naveda y decidió este 8 de marzo, comenzar a exponer a los hombres que, asegura, le hicieron "bullying" durante toda la secundaria.

Se les dio por decirme Puta...tildando de puta a una nena de 11 años, sexualizándome porque por desgracia me desarrollé antes que otras chicas de mi edad.

El efecto del primer escrache fue masivo y de inmediato comenzaron a llegar historias de otras jóvenes que denuncian haber vivido lo mismo en manos de los mismos sujetos, inclusive cuando eran menores de edad. Ahora, todos los involucrados tienen entre 20 y 23 años y el escrache saltó a Twitter, donde se compartieron más relatos y fotos con los rostros de los supuestos perpetradores. Las identidades de los varones protagonistas de esta historia no serán publicadas debido a que aún no hay denuncia formal en la Justicia.

La bola se hizo aún más grande porque las víctimas comenzaron a contar que el colegio privado al que asistían este grupo de jóvenes tapó toda la situación y nadie intervino para ayudarlas.

La escuela ha tenido siempre grupos de varones asquerosos e impunes.

Los sanjuaninos escrachados, además, pertenecen a familias reconocidas de la provincia, vinculadas al mundo empresarial y de la Justicia.

"P.A me pegó en una fiesta y después me escribió diciéndome que él nunca le hacía eso a una mujer, que perdón y que no sabía lo que le había pasado", dice otra de las capturas publicadas por Naveda.

Los relatos se repiten en todas las chicas que dieron su testimonio y siempre apuntan a las mismas personas, todos amigos, del mismo colegio privado de San Juan.

Las historias incluyen golpes, escupidas, manoseos en fiestas y en boliches. Muchas de las chicas relataron que el grupo de amigos difundía fotos de ellas. Uno de los episodios habla sobre una fiesta en la que una de las víctimas quedó completamente desnuda por el accionar de uno de estos sujetos, que le bajó el top adelante de todos. Lo más grave de los comentarios es que todas cuentan que "nadie intervino" para ayudarlas.

"Quiero que sepan que el padre de uno de los acusados llamó a mi papá para amenazarlo con iniciar acciones legales. En vez de criar bien a sus hijos", remató Naveda. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con la autora de los escraches a través de redes sociales pero no tuvo éxito.

A continuación, algunas de las capturas difundidas en Twitter e Instagram

