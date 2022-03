'Aún no lo puedo creer', la felicidad de una madre soltera que ganó un departamento en una zona top

“Nunca hay que perder la fe, eso me dijo siempre mi madre”. Y vaya si tenía razón la progenitora de Jenifer Yazmín Olivares, una joven mamá de 23 años que aún no termina de creer que figura entre las adjudicatarias del Grupo 3 de las nuevas casas y departamentos sorteados por Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) el miércoles pasado. Le tocó en el Barrio Gran Libertador, el más solicitado por los inscriptos, dado que es un complejo de departamentos de categoría, ya terminado, en una zona muy cotizada a nivel inmobiliario en San Juan, en Avenida Libertador y Meglioli.

Su principal tarea es la de ser mamá del pequeño Teo (4), con quien vivió alquilando durante un tiempo hasta que la pandemia la dejó sin trabajo y le hizo volver a casa de sus padres en el Barrio CGT (Rivadavia).

Cuando se le felicita por la suerte que tuvo en los bolilleros de la Caja de Acción Social, Jenifer responde con un sincero y cálido “gracias, pero sinceramente no termino de caer”.

“Me anotó mi hermana y me dijo tenés el número 932. Y ayer (por el miércoles) estaba trabajando -en un café céntrico- y mi compañero, que se encontraba más pendiente del sorteo que yo, me gritó y me dijo que habían dicho mi nombre. Ahí nomás me puse a llorar y al ratito seguí trabajando. La verdad que aún sigo en shock, no lo puedo creer”, comentó la alumna de la Escuela Tucumán, donde está terminando sus estudios secundarios en horario nocturno.

Teo y Jenifer, con la cara llena de felicidad

La afortunada confesó que tal golpe de suerte se le da en un momento especial: “Yo estaba buscando para volver a alquilar, pero esto me vino muy bien. Me pedían unos $25.000, está todo carísimo”.

“No caigo. Hasta que no me den las llaves y esté dentro no me lo voy a creer. Yo paso todos los días por ahí desde hace mucho y hubo una época que estaba todo muy abandonado”, añadió.

Interior de una de las viviendas del Barrio Gran Libertador.

Con un departamento nuevo y en propiedad el futuro se hace más ameno para Jenifer, quien resaltó que la mayor felicidad es poder darle un hogar a Teo.

“Lo puede decir mi familia o mis amigos, ellos saben hasta donde llegué y sigo para darle a mi hijo lo mejor. Soy madre soltera y siempre estoy luchando y buscando para salir adelante a pesar de esta pandemia. Ahora estoy por terminar la escuela y mi hijo ya está en el jardín. De a poco las buenas llegan”, completó antes de asegurar que está esperando el llamado que le indica cuándo se lo entregarán.