Lo que se sabe hasta ahora del autodiagnóstico de Covid-19 en San Juan

Mientras los contagios en el marco de la tercera ola por COVID 19 siguen en ascenso en todo el país, este miércoles la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación para detectar el virus SARS-CoV-2.

Los mismos pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener; y serán de venta exclusiva en farmacias. En este sentido, San Juan se encuentra a la espera de la resolución del Ministerio de Salud de la Nación y a la llegada de los test para empezar a ser comercializados; y Tiempo de San Juan consultó para saber más detalles a Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias en la provincia.

"Los autotest que autorizó la ANMAT solo se pueden comercializar y distribuirse en el país solo a través de las farmacias. Ahora tiene que haber una resolución del Ministerio de la provincia para establecer las condiciones en las cuáles se podrán vender esos test. Son fiables y no causan problemas en la salud, pero la forma en que sea la venta tiene que determinarlo la cartera de Salud", dijo Otto.

Ampliando más la explicación, el empresario farmacéutico detalló que "está por salir una resolución del Ministerio de Salud de la Nación y la provincia va a adherir a esa resolución o decreto. Los test aún no están en los canales de comercialización como por ejemplo droguerías, ya que algunos están en Aduana y otros llegarán próximamente al país". Además Otto explicó que ya hay muchas consultas de farmacéuticos, pero "están esperando que saliera la resolución para establecer las condiciones de comercialización, como el precio".

Quizás uno de los problemas que se registran por el momento en estos autotest "está en que cada persona tiene que registrar los resultados.. Es decir la farmacia registra la venta y el sanjuanino que se hace el autotest debe registrar el resultado dentro de las 24 horas en una página que dependerá del Ministerio de Salud Pública, y en caso que no lo haga la farmacia tiene que avisar que no sucedió; pero no sabemos cuál es la actitud que tomará la autoridad de aplicación", manifestó Carlos Otto.

De igual forma esperan que estos autotest lleguen a San Juan en las próximas horas: "calculo que pueden estar en 72 horas o 5 días a más tardar", dijo el empresario. Y si hablamos de un valor estimado de comercialización, explicó que "no se tiene muy claro los valores hasta ahora pero sería del orden de los 10 dólares aproximadamente".

AUTOTEST AUTORIZADOS POR ANMAT

*Son Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing

* De orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.

* Deberán adquirirse de modo individual. Estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo.

* La toma de muestra se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según especifique el fabricante.

* Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

* Los resultados deberán ser reportados de forma inmediata (en base al código de barra de cada empaque) una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test.

* Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

* Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.