Por qué hubo faltante de medicamentos para el VIH en el Hospital Rawson

Este viernes, la asociación Aequalis Cultura Diversa denunció en las redes sociales "faltantes de medicación antirretroviral para las personas que vivimos con VIH". La organización sexodiversa explicó que hace una semana "muchas personas que seguimos nuestro tratamiento por esta infección nos vemos imposibilitadas de continuarlo porque los fármacos no están siendo entregados". Esto ocurrió en el Hospital Rawson. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud Pública aclararon la situación y llevaron tranquilidad a los pacientes. Según informaron, desde este viernes ya había disponibilidad.

La publicación de la asociación expresaron que los pacientes tienen que cumplir de forma rigurosa la administración de los medicamentos: Dolutegravir con Tenofovir + Lamivudina. Argumentaron que "si la cortamos, corremos el riesgo que el virus se haga inmune a esa medicación, y termine deteriorando aún más nuestra salud". El jefe del Programa Provincial de VIH, Ariel González, explicó a qué se debió la demora y aclaró que no habrá interrupciones en el tratamiento de los usuarios.

Se trató de un "error administrativo involuntario" que ocurrió durante la gestión anterior. González asumió el 2 de febrero y, de acuerdo a lo que dijo a este diario, "ni bien tomé conocimiento, pedí partitas de emergencia al programa nacional". En rigor, la información oficial asegura que el jueves llegó a la provincia un cargamento de 4.920 pastillas. Mientras que este viernes se sumaron 10.000. De manera que la situación "está normalizada". El profesional también aclaró que no fue un faltante a nivel provincial, sino sólo en el Hospital Rawson".

González tomó cartas en el asunto y contó que mantuvo reuniones con las autoridades del equipo de farmacia del nosocomio público para que no se repita el error administrativo. De acuerdo a lo que dijo, el programa hace pedidos trimestrales que ya se están gestionando. Lo que ocasionó el problema tuvo que ver con fechas. No obstante, la gestión se movió rápido y consiguió que el Hospital Marcial Quiroga le enviara un cargamento para que, en ese momento, no hubiese más demoras. En San Juan, hay 1.500 usuarios de este tipo de medicación y cerca de 600 pertenecen al Hospital Rawson. "Lo estamos subsanando", resumió González.