Autotest en San Juan: mira cuándo estiman los farmacéuticos poder venderlo

Cada vez son más los sanjuaninos que llegan hasta las farmacias locales consultando por los Autotest. Si bien en algunas provincias la venta ya está habilitada, en San Juan restan definir algunos detalles.

Desde la Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan, Carlos Otto, su presidente, detalló que si bien hay farmacias que ya tienen los kits en sus depósitos, no pueden venderlo debido a que aún no se ha emitido la resolución ministerial provincial que habilita la venta libre y establece los lineamientos de venta, pese a que desde el Ministerio públicamente han manifestado apoyar la venta de este estudio que permite que el sanjuanino, desde su domicilio, pueda detectar si tiene o no coronavirus.

“Tenemos un sistema desarrollado de antes que nos permite realizar la carga de datos. Necesitamos que desde el Ministerio de Salud de la provincia nos habiliten usuario y clave para poder acceder al sistema. Falta que nos den la autorización oficial y ver los posibles detalles a ajustar que se ven en el día a día”, resaltó Otto.

Pese a ello, no descarta que sobre el 30 de enero se puedan adquirir los test en las farmacias sanjuaninas. Si bien el valor lo estable cada laboratorio, no descarta que ronden entre los $2.000 a $2.500 aproximadamente, sea muestra nasal o bucal.

También destacó que se están llevando a cabo capacitaciones a los trabajadores de las farmacias sanjuaninas, para que sean ellos los encargados de asesorar y aclarar todas las dudas con relación al autotest en lo que respecta a su utilización y aplicación.