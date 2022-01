Arrojo clandestino de residuos: Ambiente intensifica los controles

El Gobierno de San Juan destina importantes esfuerzos, recursos humanos, técnicos y herramientas, que la ubican como uno de los sistemas más destacados del país en gestión integral de residuos.

Un pilar fundamental que la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejecuta para la gestión ambiental es la fiscalización de residuos. A través del equipo fiscalizador de la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos, ejecuta inspecciones, aplicando la Ley provincial Nº 1114-L, normativa vigente y en caso de registrar infracción se aplica la ley 941-R (Código de Faltas de la Provincia de San Juan).

Es así que, el trabajo coordinado con los 19 municipios es fundamental para el desarrollo de la agenda ambiental en San Juan. Teniendo como pilar el manejo de los residuos, en los primeros 30 días de gestión, el secretario de Estado, Francisco Guevara, se reunió con los intendentes de Calingasta, Pocito, Valle Fértil, Caucete, Angaco, Capital y San Martín para diagramar diversas líneas de acción.

El secretario indicó al respecto que "los intendentes son una pieza fundamental en el engranaje de esta agenda que estamos intensificando en toda la provincia".

"En tiempos de calentamiento global, la gestión de residuos, ya sean domiciliarios, escombros o peligrosos, es fundamental. Es un llamado a la acción que estamos dispuestos a responder con políticas concretas", aseguró Guevara.

A su vez, el secretario pidió que "la sociedad tome conciencia del daño que este tipo de prácticas le hacen al ambiente y a la provincia".

En ese marco, los datos obtenidos permitieron identificar los puntos críticos en zonas y departamentos que resultan afectados por estas prácticas. En base a las actas labradas, son Rivadavia, Rawson, Chimbas y Pocito.

Durante 2021 y enero de 2022, se realizaron 1.300 inspecciones en todo el territorio provincial y se labraron 138 infracciones. En el análisis de las tareas de campo realizadas se determinó que transitar y transportar residuos sin las habilitaciones correspondientes y por arrojar residuos en lugares no autorizados, son las principales faltas.

Al respecto, la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos, Gabriela Pérez, indicó que el objetivo de dichos procedimientos es el de "cuantificar el efecto de generación, minimizar arrojos de residuos en lugares no habilitados y controlar la metodología de mitigación con tareas de saneamiento acordes a las que son aprobadas por la Secretaría”.

Con el fin de ejercer mayor control y erradicar estas prácticas que resultan dañinas para el entorno, el Jefe de Fiscalización, Raúl Velázquez añadió detalles del trabajo que intensificó la Secretaría de Ambiente: "Los controles se realizan sobre microvertederos ilegales, escombreras no habilitadas y el transporte mediante unidades no registradas ni autorizadas para la recolección y el transporte de residuos. Estas son las incidencias de mayor presencia en cuanto a la mala gestión de los residuos sólidos; a esto se suma el vertido ilegal de residuos peligrosos", explicó.

Fuente: Sí San Juan