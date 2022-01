Tras un oscuro panorama, recibió el alta la chica trans operada en Córdoba

Maytén viajó a Córdoba el año pasado para someterse a una cirugía estética, pero algo salió mal y su salud se deterioró completamente. Incluso los pronósticos de los médicos que la atendieron en el Hospital Rawson de aquella provincia no eran los mejores. Luego de casi dos meses, su recuperación ha sido tan buena que incluso recibió el alta médica y ya se encuentra en San Juan junto a su familia.

Sus allegadas y quienes la acompañaron en todo momento en Córdoba afirman que no hay otra explicación más que un milagro. Luana Funez, quien estuvo acompañando a la madre de Maytén en todo momento en el hospital cordobés comentó a Tiempo de San Juan que aún no pueden creer la recuperación que tuvo la joven sanjuanina, cuando los primeros días los médicos les habían dicho que había muchas probabilidades que Maytén no saliera con vida del hospital.

“Cuando la vi por primera vez era un cadáver, tenía parte del cuerpo paralizada, estaba entubada por todos lados. Básicamente era una persona en estado vegetativo, la mirabas y en el estado en el que estaba era para decir que no duraba más de tres días, pero al pasar el tiempo creo que su juventud y su corazón la ayudaron para poder seguir luchando. Se recuperó antes del año nuevo y logró despedir casi todo el líquido que había en sus pulmones”, detalló.

Maytén recibió el alta del hospital sobre el 30 de diciembre, pero aun así sigue en recuperación. Según comenta Luana, la joven sanjuanina siempre fue consciente de los riesgos que tenía la cirugía a la que se sometió, pero jamás imaginaron, ni Maytén ni quieren estuvieron al lado de ella en el hospital, que iba a pasar por un momento bisagra en su vida.

Hoy la joven se encuentra junto a su madre Adriana y su familia recuperándose. “Aun no habló con ella, siento que es muy pronto y está procesando todo lo que le pasó. Si he hablado con su madre, y me ha dicho que está bien, tranquila”, resalta.

Cabe recordar que Maytén se sometió en noviembre del 2021 a una cirugía estética que consistía en agrandamiento de glúteos, pese a que en un principio se habló de una cirugía de senos. “Ella se hizo una operación que le perjudicó sus pulmones. Su operación no fue inyección de aceite de avión, sino que fue una operación de glúteos, con otro tipo de material que la perjudicó. Fue un exceso, debido a que ella en su cuerpo ya tenía este material, pero quiso agregarse más y el cuerpo no aguantó. Además, estaba cursando una pulmonía, pero no lo sabía, por esos sus pulmones fueron los más afectados”, afirma Luana.