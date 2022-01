Ola de Calor en San Juan: las altas temperaturas no darán tregua hasta la próxima semana

Esta semana será insoportable con relación al calor. Sucede que el país se encuentra atravesando una ola de calor con características singulares, llevando a que tenga una duración mayor al resto de las olas que suelen presentarse en esta época del año. En ese contexto, Germán Poblete, climatólogo sanjuanino explicó a qué se debe este fenómeno y durante cuántos días estará presente en la provincia.

Según explica el profesional, hay una alta presión en altura proveniente de la zona del Desierto de Atacama que se ha instalado en la zona centro del país, como también el norte y la región pampeana. “El hecho que se haya instalado en el centro del país inhibe la formación de nubes que son las que traían las tormentas aisladas que tuvimos por las noches de diciembre. El sol está a full, y esta tremenda ola de calor va durar intensamente hasta el viernes y parte de sábado”, resaltó Poblete.

Sin duda el día más intenso será el jueves, donde la temperatura alcanzará los 43 grados aproximadamente.

Pese al alivio que se puede registrar el fin de semana, Poblete destaca que no será la gran cosa, llegando a temperaturas máximas que rondarán los 37 a 35 grados, pero continuarán las temperaturas altas. “Es un anhelo, pero esperamos a mediados de la semana que viene que haya un cambio de masa que traiga alivio”, resaltó.

Además, comentó que, según sus estudios y análisis, las altas temperaturas se registrarán en la provincia hasta marzo. “Habrá olas de calor, no tan extensas como esta semana, pero si tendremos presencia de largas jornadas con altas temperaturas hasta marzo inclusive”. Si hay algo que por varias semanas no presenciaremos los sanjuaninos serán esas típicas tormentas nocturnas, ya que la alta presión en altura no permite la formación de nubes que de cierta manera generaba alivio en el ambiente, por lo que tomar todas las medidas necesarias para evitar un golpe de calor será importante durante este verano.