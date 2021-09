A casi 17 años de su desaparición, elevan a juicio la causa de Raúl Tellechea

Durante la jornada de este miércoles, el juez federal Leopoldo Rago Gallo decidió terminar con la etapa de instrucción y elevar a juicio la causa por la histórica causa del ingeniero desaparecido en 2004, Raúl Tellechea. Ahora, el Tribunal Oral Federal deberá fijar una fecha para el inicio del juicio oral y público.

Según expresó el abogado querellante que representa a la familia, Conrado Suárez, en diálogo con Radio Colón, "hemos sido notificados ayer. Es algo que se venía dando en la instrucción y fundamentalmente a partir de impugnaciones bastantes severas luego del requerimiento del Ministerio Público Fiscal y la querella. Ahora el Tribunal Oral Federal deberá fijar una fecha específica para el comienzo del juicio oral y público"

Por otro lado, Suárez señaló que "la investigación real comenzó en el 2012 la Justicia Federal, cuando la Cámara Federal de Mendoza ordenó la instrucción. Eso se dio luego de que en el 2011 se hiciera un planteo de competencia definitiva porque después de siete años de instrucción (2004-2011) los ex directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan no habían sido llamados a indagatoria, pese a que la familia los señalaba como los presuntos responsables"

La causa tiene diez procesados: uno a uno de qué se los acusa

El ex jefe de Policía Miguel González y el ex jefe de Investigaciones, Roberto León están acusados de colaborar para desviar la investigación con ocultamiento de pruebas, manipulación de testimonios y pruebas periciales, y la desaparición de grabaciones de escuchas telefónicas con el sólo fin de que no descubrieran el crimen.

A Aurora Isabel Ahumada, ex empleada de la mutual de la casa de altos estudios, la acusan de declarar falsamente que vio a Tellechea días después de que desapareció; mientras que a Juan Marcelo Cachi, también ex empleado de la UNSJ, se cree que ayudó a Luis Moyano, ex titular de la mutual, para que éste pusiera en práctica el plan junto a los otros involucrados para desaparecer al ingeniero. Esos otros implicados son Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso, todos de la comisión directiva de la mutual.Estos últimos fueron procesados en la causa mucho antes, lo mismo que el ex policía Alberto “Lalo” Flores, una suerte de seguridad privada y “matón” que tenía contactos con Moyano. Otro acusado es Sebastián Cortéz Páez, el arrepentido que declaró que Tellechea estaba secuestrado, que se murió mientras lo tenían en cautiverio y que lo enterraron el río.

Tellechea desapareció la noche del 28 de septiembre de 2004, después de mantener una reunión con los miembros de la comisión directiva de la mutual de la UNSJ. Hasta la fecha no aparece.