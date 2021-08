Polémico concurso del Colegio de Psicólogos de San Juan: gana el niño con más "Me Encanta"

Este domingo 15 de agosto se celebra en todo el país el Día del Niño. Es por este motivo que muchas instituciones comenzaron con sorteos para agasajar a los matriculados que son padres y madres.

Sin embargo, en el afán por no pasar por alto la fecha, muchas veces se realizan concursos que son, como mínimo, polémicos.

Uno de ellos fue el Colegio de Psicólogos de San Juan que lanzó una competencia entre niños, en redes sociales.

La consigna es "Dale Me Encanta la foto" y luego, las fotos con más "Me Encanta" son las que recibirán regalo, el resto no.

La polémica surge porque sólo serán premiados los que reciban más aprobación externa en las redes sociales y es curioso que este tipo de competencia que expone a los menores venga, justamente, de una entidad que nuclea profesionales de la salud mental.