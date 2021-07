En medio de la polémica por el padre Pons, un diácono de Chimbas se planta y defiende el celibato

A una semana de la polémica que despertó el cambio de iglesia del padre Leonardo Pons, que se pasó de la Iglesia Católica a la Iglesia Anglicana, una nueva voz se sumó al debate.

Se trata del diácono Miguel Alberto Chirino, oriundo de 25 de Mayo, que cumple sus funciones en la Parroquia de Andacollo de Chimbas.

Es que una de las principales diferencias entre el catolicismo y el anglicanismo es que este último no impone el celibato a los sacerdotes. La movida de Pons, reabrió un debate que aún no está resuelto en la sociedad y, mucho menos, en el seno de las religiones.

Chirino defendió el celibato en su perfil de Facebook y lo llamó una "elección" y no una "imposición".

Soy célibe, no me preguntes por qué no elegí otro camino, por qué los curas (o en mi caso los diáconos), no se casan. Más bien preguntame qué siento con esta opción que hago y que sostengo todos los días.

En la publicación, el religioso habla de cómo el ser célibe, le da más tiempo para rezar por no tener que estar preocupándose por su familia. Chirino defendió la elección y remarcó: "Por mi celibato dispongo del tiempo que le quité a ser papá y marido, para entregar mi espíritu paternal, que sigue vivo en mi corazón y mi cuerpo ejerciéndolo con todos; llenando con mi pequeñez de hombre los vacíos de cualquier orfandad que me encuentre en el camino o que venga a mí y que tenga la gracia de poder ver a tiempo ¿Todavía pensás que eso no haría feliz a un hombre?"

La publicación de Chirino cosechó cientos de "Me Gusta" y comentarios de fieles felicitándolo por su celibato. ¿Y a vos qué te parece? Mirá la publicación completa: