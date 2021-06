El doloroso posteo del joven vallisto que perdió a sus padres en un mismo día: "Ahora tengo dos ángeles"

En menos de 24 horas el coronavirus golpeó duro a una familia sanjuanina, también a todo un departamento. En un mismo día un querido matrimonio de Valle Fértil perdió la vida a causa del virus, después de lucharla durante días en una sala de hospital, y ya nada volvió a ser igual para los hermanos Facundo y Bruno Noriega.

Los jóvenes perdieron primero a su papá, conocido en todo el Valle como "Cacho". El ex subcomisario de la Policía de San Juan murió el viernes en la mañana; mientras que su esposa, Alicia Burgoa, quien cumplía funciones como tesorera del municipio, perdió la vida ese mismo día pero en la tarde.

A través de las redes sociales se multiplicaron los mensajes de afectos para con la familia, sobre todo para los hijos del matrimonio. De hecho, uno de ellos, Facundo, agradeció en sus redes los mensajes que recibió tras las dolorosas pérdidas.

"Me encuentro eternamente agradecido con toda la gente de mi pueblo que me dio las fuerzas necesarias para afrontar este difícil momento. Agradecido de mis amigos, mis profesores y hasta de aquellas personas que ni me conocen y aún así se molestaron por la salud de mis padres", arrancó diciendo el joven.

"A partir de hoy tengo dos ángeles que me guían desde lo alto, mis dos ejemplos a seguir y mi fortaleza de siempre. Sé viejo querido que vos la buscaste a la mami para llevarla a la vida eterna y continuar con su camino sin ningún dolor. Desde acá les mando un saludo y abrazo grande mis viejos ya que no pude despedirme como se debía pero sé que en algún momento nos volveremos a cruzar y festejaremos. Hasta pronto Cachito y Alicia que estarán en mi alma por siempre", cerró el joven.