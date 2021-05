Con nuevas variantes de COVID circulando, siguen las clausuras y fiestas clandestinas en San Juan

Si bien ya se sabe que la situación epidemiológica en San Juan se complicó con la confirmación de la circulación comunitaria de tres nuevas variantes de COVID-19, en la provincia no amainan las situaciones irregulares. Los controles que se hicieron este fin de semana en conjunto con varias reparticiones arrojaron 4 clausuras de locales comerciales, según informó el subsecretario de Seguridad provincial, Abel Hernández.

Estos locales gastronómicos se sancionaron por exceso de capacidad del lugar, que no debe ser mayor a 30%, encontrando hasta 150 personas ocupando un lugar cuando no correspondía. "O están esperando que no pase el control o pagar la multa porque era muy evidente el exceso", graficó el funcionario este lunes en diálogo con Radio Colón.

"Hay situaciones que nos ha sorprendido ver locales con habilitaciones de Bomberos vencidas", se lamentó Hernández, sobre faltas que tienen que ver con las obligaciones básicas, que se exigen desde antes de la pandemia

Por otro lado, el funcionario dijo que se sorprendieron dos encuentros, o juntadas, que no se habla de fiestas importantes sino de 20 o 25 personas reunidas pero que estaban lejos de la situación tolerable no sólo por la cantidad sino también porque eran amigos y no familiares. "Llegamos gracias al compromiso de la gente que denuncia", recalcó.

"No veo que esto vaya a cambiar por parte de algunos sectores comerciales ni de parte del ciudadano común a diario, nos damos cuenta de numerosos siniestros viales y sin embargo lo vamos aceptando, por eso temo que con las nuevas variantes de COVID la gente no reaccione, no advierta lo peligroso de esto. En los lugares de esparcimiento si no hay un policía que los mire, no se comportan", opinó.

También se refirió al superclásico del fútbol de este domingo: "hubo un festejo que se pidió que no se diera, fue moderado, pero porque hubo un intenso control policial. vimos imágenes terribles de lo que significa la inconciencia".