Con la aparición de las variantes peligrosas de COVID, qué medidas tomarán en San Juan

Tras la confirmación oficial de que en San Juan hay circulación comunitaria de las variantes andina, manaos y británica de COVID-19, en conferencia de prensa la Jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, dijo sobre si generará cambios en los protocolos y medidas oficiales de aplicación en la Provincia que "esto es muy nuevo, he estado en comunicación con la ministra de Salud y en virtud de esto decidirán en la reunión del Comité COIVID para tomar la resolución". Desde Salud Pública pidieron a la población "extremar los cuidados responsablemente".

No obstante, indicó como medidas para la comunidad que "las estrategias son reforzar lo que venimos trabajando para que estas nuevas variantes no se transformen en predominantes y que no lleven a mayor cantidad de internaciones y fallecidos. Se sigue recomendando el uso correcto de tapabocas, distanciamiento social y uso del alcohol al 70%", más que nunca. Además, tratar de disminuir la circulación a lo menos posible y las aglomeraciones.

El Jefe de bioquímica, Raúl Vallejos y la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré en conferencia de prensa.

"No hay ninguna otra herramienta o recomendación nueva que se pueda agregar. Se está trabajando con una valiosa herramienta que es la vacunación pero eso va acompañado del control para que no se hagan predominantes estas variantes", indicó Jofré.

La funcionaria indicó que de acuerdo a estudios publicados, las vacunas sí serían efectivas ante estas nuevas variantes, que es el término correcto y no cepa.

Jofré dijo que el crecimiento de casos de los últimos días tiene que ver con la aparición de estas nuevas variantes, ya que presentan mayor nivel de contagiosidad.

Sobre qué proyección se hace oficialmente de la presencia de estas variantes en los últimos casos provinciales, dijo que "no puedo dar el numero exacto viendo la tasa de contagiosidad se evaluará".

De 15 muestras enviadas al Malbrán, fueron respondidas 14 de las cuales 5 fueron confirmadas este jueves por la noche como correspondientes a las nuevas variantes. "Ya circula pero tenemos que ver a partir de ahora si se repiten o predominan en algún departamento", dijo Jofré.

Sobre los pacientes, dijo que no tienen conocimiento de que alguna de estas personas haya fallecido, una estuvo en el Rawson y el resto fueron pacientes ambulatorios .Las muestras fueron tomadas en el periodo post Semana Santa, se hicieron en Barreal y Valle Fértil y otros grupos como ambulatorios e internados. En el grupo etario de adultos jóvenes es donde está la mayor cantidad de contagios últimamente.

No hay síntomas particulares que las haga diferentes de percibir, indicó Jofré. Al tener estas variantes más rápida evolución, y mayor contagiosidad, se aconseja no dejar de consultar o hisoparse a las personas que tengan dudas sobre su estado de salud.

"La variante sudafricana no ha llegado y se trabajará muy fuertemente para que no llegue a San Juan", remarcó Jofré.

Se apela oficialmente a la conducta individual, sobre todo de la población joven que es la que presenta mayor cantidad de contagio por grupo etario. "Lo más importante es no relajarse con las medidas universales de prevención".