Aseguran que en San Juan no hay casos de coronavirus de las nuevas 'cepas'

La jefa del Servicio de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras, habló sobre las nuevas variantes de coronavirus que alertan en el país: "Por el momento, en San Juan, no hay casos de pacientes contagiados por otras variantes, como sí ha pasado en otras provincias que ya tienen circulación comunitaria".

La especialista, en diálogo con Radio Colón, explicó que en realidad no debe hablarse de cepas sino de variantes. "El material genético del virus ha cambiado por eso se llama nueva variante, pero no es una nueva cepa porque no es completamente distinto al primer virus que apareció en China", fundamentó.

"Estamos aprendiendo que estas nuevas variantes son más transmisibles, pero no más severas que la de Wuhan. Está el caso de la variante de Manaos que sí es más severa, pero la británica no lo es", agregó la médica. Además, aseguró que las vacunas son eficaces contra las distintas variantes de coronavirus.

Contreras recomendó que "en las escuelas y en cualquier espacio cerrado es necesario la ventilación, por más que esté la calefacción prendida, las ventanas deben estar abiertas porque el virus está en el aire".