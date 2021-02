Cierre de un bar en Pocito: los dueños se quejan, la policía les respondió

Desde que se decidió habilitar la actividad gastronómica en San Juan, una de las más castigadas por las restricciones impuestas por aislamiento primero y el distanciamiento social después, se exigió la aplicación de una serie de protocolos que aseguran el distanciamiento social, ante todo, pero no siempre resulta así.

Durante este último fin de semana la policía procedió a la clausura de tres locales por incumplir con los protocolos para combatir la propagación de coronavirus en nuestra provincia.

Tras el cierre de uno de los restaurantes más concurridos en Pocito, los propietarios del mismo salieron al cruce de las autoridades policiales viralizando su descargo en sus redes sociales. Y tras la queja, en la policía dijeron a Tiempo de San Juan que el lugar estaba en infracción por incumplimiento de los protocolos por el COVID 19.

En la noche del sábado se detectaron tres locales de gran popularidad de la movida nocturna infringiendo la normativa vigente. Se trata de Tierras Negras, Finca la Cabaña y Tomar Algo.



En los tres casos, efectivos de la División de Delitos Especiales verificaron la falta de distancia social entre las mesas procediendo así a la clausura de los mismos.

En el caso del local ubicado en Pocito (Tierras Negras) trascendió que el informe de habitabilidad se encontraba vencido, lo que, según sus propietarios se encontraba en trámite. Este fue el detonante que dio como resultado esta aclaración a voz viva por parte de los mismos.

El fuerte descargo:

Los propietarios del negocio pocitano, Renzo Rodríguez y Leonardo Sansone, grabaron un video que publicaron en su cuenta oficial de Instagram, que a las pocas horas se hizo viral, donde expresaron sin tapujos el malestar por la situación que les toca atravesar.

“Queríamos expresar la situación que estamos atravesando en el negocio. Ayer (en referencia al sábado) tuvimos una de las tantas inspecciones que tenemos por fin de semana. Personal de Leyes Especiales nos ha clausurado el negocio por una falta de documentación y distanciamiento. Falta de documentación que no era porque tenemos habilitación de Bomberos, Salud Pública, Municipalidad, expendio de bebidas alcohólicas. Cuando me piden la carpeta me dicen que estaba faltando el certificado de habitabilidad que lo teníamos vencido, pero teníamos el nuevo que ya lo habíamos pedido y está en trámite”

Y fue por más al afirmar que “a nadie le importa que si una persona dice ‘acá no se cumple’, uno le diga ‘mire, saque fotos’ y ¿sabe qué me contestó la oficial Moreno (inspectora)?: ‘yo no tengo por qué ir a medir, pero sí me puede clausurar”.

Rodríguez agregó que “no podemos trabajar así, perdiéndonos de trabajar todo el día (por el domingo), mañana, el martes. Somos 40 casi que trabajamos. Es ilógico que se estén manejando así, estamos pasando por una de las peores crisis de la Argentina, estamos tratando de darle trabajo a un montón de personas. Llega cualquier inspector y te cierra el negocio como si fuéramos unos delincuentes y los delincuentes están en la calle, no podemos seguir trabajando así, no se puede, nos vamos a fundir”.

Ambos propietarios recalcan que su malestar es con el área de Servicios Especiales de la Policía por su accionar y no con el municipio de Pocito, al cual agradecen el apoyo recibido.

La policía respondió.

Tras el descargo de los dueños la policía explicó que llegó al restaurant ubicado en Calle 11, s/n lote Nº 2, Colonia Roca, "lugar donde se constató el incumplimiento al Protocolo y Reglamento Provincial Covid-19 (distanciamiento social entre mesa y mesa y entre comensales)".

Además explicaron cómo fue el procedimiento, y la documentación solicitada. "Seguidamente se le solicitaron las habilitaciones para ejercer la actividad comercial exhibiendo: Certificado de la Dirección de Bomberos con fecha 18/09/20 por un año; Certificado de Salud Pública con fecha 30/11/20 por el termino de un año, Informe de Factibilidad con fecha 16/09/20 por un año, Informe de habitabilidad con fecha 16/09/20 por el término de 120 días corridos (vencida) por lo que se le hizo saber al Sr. Rodríguez que se encuentra infringiendo los Art. 98, 99 y 162 Inc. L Ley 941-R".

Finalmente, desde la fuerza detallaron que por este motivo "se procedió a la Clausura Preventiva del lugar, con intervención del Juzgado de Paz del Departamento de Pocito".