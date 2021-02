La fuerte carta que escribió la viuda de un histórico periodista sanjuanino que murió de Covid en Córdoba

Una fuerte carta escribió Esthela Gonzáles, viuda del histórico periodista sanjuanino que hacía años ejercía en Córdoba, Mario Pereyra. Es que el comunicador falleció el pasado 1 de noviembre, luego de estar varios días internado a raíz de que había contraído coronavirus, al igual que Esthela, su mujer.

Tras más de tres meses de su deceso, la mujer redactó un sentido posteo en su cuenta de Facebook en el que, en resumidas cuentas, apuntó directamente contra los protocolos del COE -el Comité Covid de Córdoba- ya que nunca más vio a Mario, ni sus hijos tampoco, impidiéndoles despedirse.

"Mi marido desapareció, nadie lo vio, no permitieron un escaso velatorio, solo cremación. Y así fue que, cuando volví a mi casa, me esperaba una urna con ¿sus cenizas?. He tenido otros duelos pero no fueron como este. Nadie vio muerto a Mario, ¿Qué puedo pensar? ¿Que se esfumó?", escribió en uno de los párrafos.

En ese sentido, señaló que "hemos estado un año entero obedeciendo a unos señores que con sus horrorosos dictámenes nos han aislado de los seres queridos y el resultado no es auspicioso. Por los que me quedan, por el amor de ellos, es que vivo en una normalidad aparente pero cuando quedo sola maldigo a los que inventaron ese protocolo absurdo. Si fuera posible los llevaría a la Justicia (de la cual también descreo) pero la poca razón que me queda me dice que es inútil. Así viviré el tiempo que me quede", sentenció.

Mirá el posteo completo: