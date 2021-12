Septiembre: de las urnas, a la muerte del "Nico" y un paso más en la causa Tellechea

El 12 de septiembre los sanjuaninos, al igual que el resto del país, fueron a las urnas en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y obligatorias. Aquí casi 580 mil personas estaban habilitadas para sufragar y elegir los a los candidatos para las legislativas que se realizaron el 14 de noviembre. Sin dudas fue en un contexto atípico ya que por la pandemia del COVID hubo estrictos protocolos... desde filas afuera de las 272 escuelas habilitadas hasta el alcohol en gel y el infaltable barbijo.

En la provincia se impuso el Frente de Todos, con el 42,89% de los votos, representado por el diputado nacional Walberto Allende, y la ministra de Gobierno Fabiola Aubone, además del presidente del Partido Bloquista Luis Rueda. En segundo lugar Juntos por el Cambio, con Susana Laciar a la cabeza, consiguió un 38,25%. La diferencia entre las dos principales fuerzas fue de un 4%. Más atrás quedó Consenso Ischigualasto con el 8,99%, representado por el abogado Marcelo Aranciia; y cerró el Frente de Izquierda, re que tuvo interna, con el 6,89%, en la figura de Cristian Jurado, profesor de Historia e integrante de la agrupación Alternativa Docente.

El ciclismo en San Juan estuvo de luto con la repentina muerte de Nicolás Naranjo, el multicampeón y pedalero de la Municipalidad de Chimbas Te Quiero. Con escenario en el Velódromo Ernesto Contreras, en Mendoza, el sanjuanino competía en una prueba de eliminación que se desarrollaba dentro del Campeonato mendocino de Critérium y Pista. Fue allí cuando cayó con otros tres pedaleros y se llevó la peor parte por un fuerte golpe en la cabeza. Aunque lo trasladaron rápidamente hasta el Hospital Central y lograron estabilizarlo, había sufrido muerte cerebral, y finalmente el domingo 12 falleció a las 18:55.

La Unión Ciclística de la República Argentina decretó 7 días de luto en el ciclismo nacional. Su cuerpo fue trasladado a la provincia y se vivió uno de los momentos más dolorosos cuando lo despidieron en el Club Sportivo Rivadavia, en la Bebida. Una multitud lloró "al Nico"desde la institución, recorriendo lo profundo de esa localidad rivadaviense, hasta el Cementerio de Rawson, el lugar donde finalmente fue sepultado. Pasaron mas de tres meses desde aquel trágico hecho y la familia ahora apela a los testimonios que puedan brindar los testigos para determinar si el accidente que le costó la vida al pedalero fue intencional, si hubo un "responsable" en la caída mortal. En Mendoza ya se inició una causa penal.

Sin dudas uno de los hechos más conmocionantes que sigue latente en la comunidad sanjuanina y sobre todo en su familia es la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea quien fue visto por última vez la noche del 28 de septiembre del año 2004, luego de haber mantenido una reunión con miembros de la comisión directiva de la Mutual de la UNSJ. El miércoles 8 de estemes el juez federal Leopoldo Rago Gallo elevó a juicio la causa por su desaparición. Es el Tribunal Oral quien debe fijar ahora una fecha para que comience el juicio oral y público.

Al momento de desaparecer, Tellechea había denunciado irregularidades en la mutual que no sólo involucraba a miembros de ese organismo, sino también a ex funcionarios provinciales.

La causa tiene diez procesados hasta el momento: el ex jefe de Policía Miguel González y el ex jefe de Investigaciones, Roberto León; Aurora Isabel Ahumada, ex empleada de la mutual de la casa de altos estudios; Juan Marcelo Cachi, también ex empleado de la UNSJ; Luis Moyano, ex titular de la mutual. Además Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso, todos de la comisión directiva. También el policía Alberto “Lalo” Flores y finalmente Sebastián Cortéz Páez, el "arrepentido" que declaró que Tellechea estaba secuestrado, que se murió mientras lo tenían en cautiverio y que lo enterraron el río.