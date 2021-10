Sueños extraños, apariciones inexplicables y ¿brujería?: historias de sanjuaninos que te helarán la sangre

Sea realidad o producto de los engaños de la mente, cada vez que se viven situaciones “inexplicables” se tiende a adjudicarlas a alguna entidad, efecto de alguna brujería, o algún ser que forma parte de otro plano.

El recuerdo de momentos inexplicables y hasta paranormales de la mano de músicos, artistas, profesionales y conductores locales.

Sueños del más allá

La abogada mediática Filomena Noriega se animó a contar dos anécdotas unidas por un factor común: el sueño.

“Estudiaba abogacía en Mendoza, y tenía que ir a la casa de un compañero, para lo que me tenía que tomar dos colectivos, por lo que muchas veces me quedaba a almorzar para no viajar tanto. Mi compañero vivía en una casa oscura, con cosas antiguas y mucho silencio.

Terminamos de comer y me fui a dormir la siesta en una cama antigua. Me quedé dormida y soñé que me estaban velando, había mujeres a mi alrededor llorando y yo estaba en el cajón. Me acuerdo de las caras de las mujeres, todas grandes. Era muy real. Al mes me cuenta mí amigo que la casa era de su abuela, e incluso donde había dormido la siesta era exactamente el mismo lugar donde habían velado a su abuela. En cuanto me contó se me puso la piel crespita”, recuerda la abogada.

Pero no fue el único sueño con un significado “del más allá”

“También en Mendoza en mi época de estudiante, durante un tiempo conviví con un novio. Mi hermana vivía en Guaymallén y yo en Godoy Cruz. Era invierno, hacia muchísimo frio y como no tenía estufa, con mi novio teníamos el horno prendido para calefaccionarnos. Cuando terminamos de cenar, me fui a dormir y del cansancio me quedé dormida antes que mi novio. En plena noche escuché a mi hermana abrir la puerta de casa, entrar a la habitación y decirme “¡María levántate ya! Por favor, es urgente”. Yo le pregunté qué pasaba y me pedía que me levantara. Me levanté exaltada y mareada. Empecé a buscar y no la veía a mi hermana. Me fui hasta donde estaba el horno y me di cuenta que estaba apagada la llama, pero salía mucho gas. Mi hermana nunca había ido a mi departamento. Mi hermana en sueños me salvó la vida”.

Una mano misteriosa

Tuti García, cantante y compositor de La Oveja Negra, también viajó en el pasado con Tiempo de San Juan y recordó un momento que aún le hiela la sangre, cuando tenía 6 o 7 años.

“Tengo muy pocos recuerdos de mi niñez, pero los que tengo son hemos muy puntuales. Uno de ellos es que estábamos en la casa de mi abuelo, justo en calle Colombia y Paula Albarracín, en la esquina. Ahí era su velorio. Cuando fueron al cementerio, me quedé con mi padre y mi tío, no quise ir. Ellos estaban charlando y en un momento me dieron ganas de hacer pis, por lo que me fui al costado de la casa.

Al fondo, habrán sido a unos 10 o 15 metros, veo salir una mano negra que aparece entera, se venía incluso algo del brazo. La mano estaba cerrada, luego se abrió, se volvió a cerrar en puño, se abrió nuevamente y desapareció. A todo esto, yo lo veía desde el costado de la pared. No recuerdo si era mano derecha o izquierda, si estoy seguro que era una mano negra. Del susto y de no entender nada salí corriendo a avisar a mi papá y mi tío, quienes fueron a ver y no había nada ni nadie. Era una mano negra que salió y me quedó grabado para siempre”.

Una caminata para el olvido

Las historias sobre “brujerías” en las montañas sobran en la provincia, y Leo Pollegritti, conductor de Una tarde jugada, fue testigo de una escena que, pese a las pruebas, nadie puede dar fe si fue real o no. Creer o reventar.

“Hace un par de años atrás estaba haciendo trekking en las dunas de Ullum, a la vuelta del camping y la municipalidad. Bajé por una huella que me iba a llevar a la vuelta de la calle Las Moras. En un momento me confundí de huella y al costado de la misma veo la cabeza de un cancho apoyada en una madera cubierta con la mitad de un papel afiche rojo y la otra mitad negra. Había también pochoclos, una botella de vodka, dos copas y notas con nombres y fechas, repetidas en toda la hoja.

Me llamó tanto la atención que saqué como 10 fotos, todas de distintos ángulos. Seguí caminando hasta que me di cuenta que me había equivocado de camino y cuando regresé, pasé por el mismo lugar y la cabeza del chancho estaba del otro lado.

Cuando busqué las fotos para mostrar lo que había encontrado no estaban, habían desaparecido de la galería”.

¡Mamá, hay alguien en mi habitación! ...creo

Tener la sensación que alguien nos mira mientras dormimos, o que hay alguien, pero no identificamos quién, está en la habitación nos debe haber pasado más de una vez. Pero pasar de la sensación a la seguridad que hay alguien ahí puede helarte la sangre. Eso le sucedió a Raúl Páez, interprete y bailarín, conocido como Egan en el mundo drag.

“Llegaba de la casa de un amigo, era tarde de noche. Dejé la moto en el comedor de la casa de mis padres, donde vivía en ese momento, y me dirigí por el pasillo que conecta a la cocina a la habitación. Estaba todo apagado, cuando entré a la habitación prendí la luz, que demoró en encender y observé desde la silla se alguien se levantaba y venía hacia mí. Me asusté tanto que atiné a correr. Cerré la puerta del comedor que conecta con el pasillo y me quedé esperando a que esta persona apareciera, porque pensé que era un ladrón.

Pasó un tiempo y no salió nadie. Pensé que era alguien que había salido por la cocina, pero no había nadie. Estoy seguro que era figura masculina. Cada vez que recuerdo ese momento se me pone la piel crespita, como ahora que lo cuento”.

¡Mamá, hay alguien en mi habitación!, parte 2

Y si, sentir que hay alguien del otro lado de la pared es más común de lo que creen. Sino, pregúntenle a la conductora Lila Cosma.

“Hace 10 o 15 días estaba durmiendo en mi habitación y en un momento escuché un ruido que venía de la otra habitación. Me levanté, fui, pero no vi nada y me volví a acostar. Al rato volví a sentir el mismo ruido y me volví a levantar, pero nuevamente no vi nada.

Cuando creí que ya había pasado, volvió otra vez el ruedo, de la misma habitación. Me levante más rápido que las veces anteriores y estoy segura que vi algo, se sé bien qué era, pero había algo ahí. Era una figura blanca que se esfumo, se deshizo en el aire. Lo raro es que no me llamó la atención ni me asusté, pero si lo hablé con amigos para encontrarle un sentido.