IPV: ya hay fecha para licitar el primer complejo de casas destinadas a mayores de 60 años

San Juan contará en breve con una nueva operatoria de viviendas. Se llama Casa Propia, Casa Activa y es totalmente novedosa porque está destinada exclusivamente para mayores de 60 años. La iniciativa contempla la construcción de complejos con 32 unidades habitacionales cada uno, que serán construidos en todas las provincias del país.

Al respecto, el director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) expresó en diálogo con Radio Colón que "en San Juan está previsto que se construyan dos complejos. En una primera instancia se construirá uno en Chimbas, el cual se licitará el próximo 5 de noviembre. Después se continuará con un segundo, el cual se construirá en Pocito"

Qué es el programa Casa Propia, Casa Activa

Según explicó Yornet, "el programa está destinado a personas mayores de 60 años que nunca han tenido ningún tipo de asistencia para tener su vivienda propia. Es importante aclarar que es un comodato, es decir que una vez que el titular fallece esa vivienda vuelve al IPV para ser puesta a disposición de otro postulante. Es una especia de préstamo"

Cada complejo estará compuesto por un total de 32 viviendas, de las cuales 20 son monoambientes, destinados a personas solas, y las 12 restantes son viviendas de dos habitaciones para familias.

"Todavía no sabemos bien cómo va a funcionar, por lo que no podemos decir si van a pagar una cuota o no. Seguramente se pagará un tipo de expensa porque cada complejo tendrá espacios en común para sus habitantes", explicó el titular del IPV.

Respecto a la modalidad de adjudicación, el funcionario explicó que "se darán a conocer los requisitos y al mismo tiempo se llamará a inscripción. Después, con todos los anotas se realizará un sorteo, como se hace a menudo en el IPV"