Educación separó de su cargo al director de la Escuela de Enología

El Ministerio de Educación decidió separar de su cargo al director de la Escuela de Enología, Sergio Montero, luego de que las autoridades de la Cooperadora de dicha institución lo denunciaran públicamente por irregularidades en el manejo de fondos y el cobro ilegal de inscripciones en la institución pública.

Según la resolución a la que pudo acceder Tiempo de San Juan, la medida fue tomada de manera preventiva, dado que consideran que su permanencia en el cargo "dificulta y obstruye la obtención de pruebas" para continuar con la investigación.

Por otro lado, señalaron que mientras dure el proceso, Montero cumplirá con sus funciones en el turno nocturno del Centro Educativo de Nivel Secundario N°74- Juan Vucetich, ubicado en Capital.

Montero está siendo investigado luego de que denunciaran la desaparición de la totalidad de la producción que generó la escuela durante el año 2019, “valuada en más de 1 millón de pesos”, según algunos padres de los alumnos. Lo que se evalúa ahora es la construcción de estas serías afirmaciones y si hay hechos suficientes para iniciar una investigación.

La denuncia ser realizó el 26 de febrero pasado cuando un grupo de padres se presentó con los informes de producción en la puerta de Codorniú. Entre las irregularidades que habrían descubierto, aparece la venta ilícita de la producción de la escuela de fruticultura y ningún registro de la producción de 2019. "Estimamos que más de un millón de pesos estaría faltando porque estamos hablando de la venta de más de mil litros de aceite, a razón de 400 pesos por litro, 1800 litros de vino blanco y 6000 litros de vino tinto, que encima fue pagado por un valor menor", explicó la denunciante, María Eugenia Ibaceta, en otra nota a este diario.

Aunque aclaró que no apuntan directamente contra el director, Sergio Montero, señaló que la solicitud es que se investigue y que desde la Dirección ofrezcan las respuestas que vienen pidiendo hace rato y aún no la tienen. "Cuando asumimos en octubre de 2019, comenzamos a pedir informes productivos, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna contestación", detalló y siguió: "En 2020 empezaron a aparecer acreedores y nuevamente volvimos a pedir informes, pero nunca hubo respuestas".