¿Qué opinan los sanjuaninos del congelamiento de precios que impulsa el Gobierno Nacional?

El Gobierno quiere congelar precios de 1245 productos (alimentos y bebidas, higiene y limpieza) hasta el 7 de enero del próximo años, con el fin de controlar la inflación, por lo menos hasta que los primeros días del 2022.

Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores si piensan que la medida que impulsa la Casa Rosada y las respuestas fueron contundentes.

Del total de participantes, el 62% asegura que "no servirá". De ese total, el 41% asegura que no servirá porque "no se respetará desde los comercios", mientras que el 21% restante asegura que "no se respetará desde las industrias"

Por otro lado, el 38% de los sanjuaninos expresó que confían en que la medida sí servirá. De ese total, el 27% asegura que los precios estarán bajo control, pero que "subirán desmedidamente a partir de enero" y el 11% confía plenamente en que "servirá para bajar la inflación"