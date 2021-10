La fuerte historia de una sanjuanina con endometriosis: la operaron por error y su actual lucha judicial

Los agudos dolores pélvicos que tenía Beatriz Pugliese la llevaron a consultar en distintos médicos de San Juan. Un peregrinar, de ese modo puede ser definida esa etapa que la llevó a golpear varias puertas. En el 2018 por error la operaron de un riñón, tuvo hasta un catéter hasta que finalmente se fue a Buenos Aires donde fue diagnosticada. Endometriosis fue el diagnóstico y era necesario pasar por una cirugía porque la enfermedad estaba avanzada. Esta joven ingeniera agrónoma estaba lista para mejorar su calidad de vida, cuando desde la prepaga que tiene le informaron que no iban a ser cubiertos los honorarios médicos. Préstamos, pedidos de ayuda a familiares y amigos terminaron financiando la operación. Para lograr el reintegro, hubo lucha judicial en el medio con buenos resultados en la Casa de la Justicia de Rawson, donde ya tuvo una audiencia con representantes de Swiss Medical. El 1º de diciembre habrá una nueva reunión.

La endometriosis es una enfermedad crónica, que provoca muchos dolores y que afecta al útero y órganos cercanos hasta donde se expanden los tejidos anómalos que recubren el útero. En San Juan los médicos no diagnosticaban a Beatriz. “Pensaron que era un riñón, me operaron de un riñón. Seguían los dolores y finalmente me derivan a Buenos Aires. Allí me diagnostican y deciden operarme”, contó Bea, como la llaman sus seres queridos.

Además de afrontar una cirugía complicada, porque tiene una endometriosis muy complicada, tuvo problemas de último momento con la obra social. Swiss Medical le informó que no le iban a cubrir los honorarios del médico que la iba a operar. Tuvo que juntar $200.000 en el 2018 para operarse. Cuando fue a buscar el reintegro, que sí le prometieron, le informaron desde la prepaga que solo le iban a devolver $15.000.

Fue en este punto cuando arrancó una lucha para que el dinero le sea devuelto, tal cual la prepaga se comprometió en un primer momento. Beatriz tiene el plan más alto de cobertura. “Empezó la búsqueda, primero fui a la Superintendencia de Salud pero rebotó la queja, después fui a un abogado que se demoró dos años y no hizo nada. En esa lucha me entero de la Casa de la Justicia, ya no sabía qué hacer. Lo primero que se logró fue recuperar la documentación que tenía el abogado que no me la devolvía”, detalló.

Para Beatriz es muy importante recuperar el dinero porque probablemente deba afrontar una nueva cirugía. Es que la endometriosis es una enfermedad crónica. Si bien hay una medicación específica que permite detener o ralentizar el proceso de desarrollo de los tejidos anómalos, esos remedios tienen muchas contraindicaciones, una de ellas es la trombosis. A Beatriz le dio un ACV y tuvo que suspender el uso de los medicamentos, por ende, es más probable que deba ser operada próximamente.

“Tengo miedo que no me quieran devolver la plata”

Este miércoles 14 de octubre se dio la primera mediación en la Casa de la Justicia, con la jueza de Paz, Daniela Bustos Laspina interviniendo. Se presentó un abogado en representación de la prepaga. Es importante destacar que una de las funciones de la Casa de Justicia es asesorar en sus derechos a las personas vulnerables y en este caso, si bien Pugliese puede costearse un abogado, es una persona vulnerable por su desconocimiento de sus derechos y porque vulneraron su dignidad.

Si el 1º de diciembre no se presenta la prepaga a la mediación, Beatriz podrá iniciar un juicio por daños y perjuicios.

“Es una enfermedad que tenemos muchas mujeres, por ley se está declarando enfermedad crónica para que las obras sociales te cubran los tratamientos", explicó la mujer.

En San Juan hay un grupo en Instagram de mujeres que tienen endometriosis, ellas luchan para que por ley la enfermedad sea declarada crónica. Incluso, hubo presentaciones en la Cámara de Diputados. En la provincia de Buenos Aires y en CABA la patología ya fue declarada enfermedad crónica, lo que obliga a las obras sociales a hacerse cargo de los tratamientos totales.