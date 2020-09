Llegó de Tandil y pide un permiso especial para ver a su padre que está grave

Una situación desesperante atraviesa una mujer oriunda de la localidad de Tandil, Buenos Aires, después de arribar este viernes a San Juan para acompañar a su padre que está grave. Tras un largo viaje Antonella llegó hasta el punto limítrofe de la provincia pero pese a tener todos los permisos no la dejaron ingresar, según contó a Tiempo de San Juan.

La mujer explicó que este jueves se enteró que su padre enfermó -sufrió un ACV y se encuentra peleando por su vida- y automáticamente armó las valijas para poder viajar y estar con él. Como el viaje era de 1.200 kilómetros, una tía y sus dos hijos de 7 y 10 años la acompañaron.

Sin embargo, al llegar al control El Encón, la policía no le permitió ingresar. Antonella contó que tiene todos los permisos nacionales - uno particular que le permite movilizarse por 24 horas por una urgencia- e incluso cuenta con el certificado médico de su padre, que menciona la gravedad de su estado.

Sostuvo que los efectivos policiales por ahora no le dan respuestas y que ya lleva varias horas varada en el acceso a San Juan, junto a sus hijos menores. Ella explicó que solicitó un permiso especial para ingresar y ver directamente a su padre, quien está hospitalizado, para luego cumplir con la cuarentena obligatoria de 15 días. No sabe si es ésta la razón por la que no la autorizan, ya que en San Juan por orden del Gobierno local todas aquellas personas que ingresen de otras provincias o país deben cumplir el aislamiento en un hotel.

"Se está muriendo su papá y no le dan una solución. No vino a pasear", explicó una tía que la acompañó en el viaje.