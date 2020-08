Vende semitas, lo atropellaron y destrozaron su bici: pide ayuda con un repuesto para volver a trabajar

En medio del aislamiento preventivo y obligatorio por el brote de coronavirus en San Juan, un joven apareció en las redes sociales con un desesperante pedido de ayudo. Según contó el protagonista, Daniel Castro, el jueves pasado sufrió un accidente de tránsito y producto de ello su bicicleta, el vehículo con el que sale a vender semitas, fue destrozada. Ahora necesita que alguien le done un repuesto para volver a trabajar.

"Venía de trabajar cuando a dos cuadras de mí casa una mujer en moto dobló en contramano y me atropello Según el marido, me iban a regalar una bicicleta pero al final no fue así. Sólo me dice que no puede venir y que él no tiene la culpa del accidente", contó Daniel a Tiempo de San Juan.

El joven de 22 años señaló que atraviesa una situación angustiante ya que la bicicleta es el medio que utiliza para vender semitas caseras y artículos de limpieza. "Vivo en la casa de mis abuelos, uno de ellos sale a juntar cartón, porque me quedé sin trabajo y en medio de la pandemia y la cuarentena me desalojaron del departamento donde alquilaba Soy soltero pero les ayudo a mis abuelos con el pago de impuestos como debe ser", expresó.

Daniel contó que lo más necesario para reparar su bicicleta es una rueda delantera y una horquilla. "Sin mi bicicleta no puedo trabajar, y si no trabajo no me puedo mantener. Hay gente que se ofreció a ayudarme, pero no hay nada concreto", comentó el chico, que vive en Villa San Patricio.

Para colaborar, aquí el link de Facebook de Daniel.