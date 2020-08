No salgas en manga corta: San Juan amaneció con el bajo cero a full

Si bien el pronóstico oficial auguraba una mañana fría, con 1 grado bajo cero de mínima y 18 de máxima, apenas promediando las 8 el termómetro se fue mucho más abajo, a los 4 bajo cero, con lo que marcó una de las mañanas más frías de este invierno. Sobre todo se sintió el fresco con los primeros rayos del sol que no lograron paliar los efectos del amanecer congelado, y más en contraste con los últimos días de mañanas templadas y tardes cálidas que se estuvieron presentando en la provincia.

Las de este miércoles parecen ser las temperaturas más bajas, ya que el resto de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan bajo cero, aunque sí las máximas no superarán los 13 grados, con lo que todavía no es tiempo de guardar las bufandas y camperas.