"Al Coronavinus lo creó Dios": quién es el sanjuanino detrás de la mejor ocurrencia de la pandemia

¿A quién no le pasó? Estar en el baño realizando las necesidades bilógicas sumergidos en nuestros pensamientos y de repente…¡Ajá!, se nos viene una idea brillante a la cabeza.

En ese momento nos apresuramos para terminar el baño y salir a escribir lo que se nos ocurrió. Esta situación suena anecdótica, pero hay estudios en los que los participantes mencionan la ducha, o el sanitario como uno de los lugares donde se les ocurren grandes ideas o las soluciones para sus problemas.



Esto fue lo que le sucedió al creador del furor del momento: el “Coronavinus”. Un vino en damajuana que se vende a un precio de entre 250 y 350 pesos el litro.

Francisco Bustos o “Pancho” como lo conocen en su ambiente, habló con Tiempo de San Juan y contó que “la idea de este vino fue cambiar el virus por el placer. La gente se prendió inmediatamente y a otros le causó un impacto negativo”, dijo.

En principio Pancho dijo que “el nombre de este vino fue un designio de Dios o del Espíritu Santo”, pero hay que remontarnos al comienzo de la anécdota para entender este pensamiento.

“Aquel día estaba en el baño pensando la marca para un amigo al que le tenía que dejar unas damajuanas de vino. Entonces antes de salir estaba pensando y de repente me salió vinus, coronavinus. Para mí fue el Espíritu Santo. Salí del baño hice un dibujo y le mande el modelo a la diseñadora, la mujer me dijo que estaba loco que era un tema muy sensible pero yo insistí”, afirmó el hombre de 61 años.

“Yo solo soy un hilo conductor de los designios de Dios. Por eso no puedo decir que yo sea el creador, en esto podemos ser una fibra óptica que transmite lo bueno o podemos ser un material aislante que refleja lo malo. Por eso creo que como todas las acciones de este mundo, el coronavinus lo creo el mismo Dios”, dijo.

Así fue que este hombre de 61 años patentó el nombre coronavinus. Pero cuando hablamos de estilos ¿qué lo hace tan especial a este producto?

“Este vino es un blend de tinto. Esto quiere decir que lleva 2 o 3 varietales. Tiene más de 14 grados de alcohol y le ponemos un poco de mosto para el goce del consumidor de damajuana. En líneas generales tiene muy poca acidez y pega como piña”, dijo Pancho lanzando una carcajada.

En cuanto a las ventas, su creador sostuvo que “nos fue bastante bien. Y si bien no tenemos espalda de distribución, lo cierto es que con este vino tampoco se puede hacer mucho futuro, pero el plan sería agrandarlo lo más que podamos. Por ahí abrir otra bodega artesanal y dependerá mucho de la oferta, aunque hoy por hoy no tengo una perspectiva clara”, dijo Bustos.

¿Cómo empezó a elaborar vinos?

Bustos y su familia son elaboradores de vino artesanal hace mucho tiempo, pero antes de dedicarse a la enología fue gerente de varias empresas. “Yo soy ingeniero mecánico y me dediqué hace más de 25 años a generar industria. En San Luis fui gerente de la empresa De la Pena, que era una industria gráfica que hacíamos librería y cuadernos. Pero no me gustaba demasiado San Luis, estaba a 300 kilómetros pero no me la aguanté estar fuera de mi provincia. Después me vine de gerente a otras empresas. Como de Edding, que es una empresa alemana que fabrica marcadores y por el año 2001 dije que me iba a armar un kiosquito artesanal de vino con ayuda de unos amigos”, contó.

En la actualidad Pancho quiere llevar al Coronavinus a un formato tipo tetra llamado bag in box. Una caja de 3 litros con un surtidor. ¡Salud!.