¡Viva la patria!: la colorida y aislada celebración del 25 de Mayo de los sanjuaninos

Se cumplen 210 años del 25 de Mayo de 1810, una de las fechas patrias más importantes para Argentina, en la que se conmemora la Revolución de Mayo, gesta que concluyó en la constitución de la Primera Junta de Gobierno patrio. Este hecho nos congrega esta vez con un escenario diferente al estar distanciados físicamente y sin clases presenciales. Pero la tecnología hoy nos posibilita: presencia, encuentro y vínculo. Son nuevas formas de conectarnos, para seguir juntos.

El pasado nos une en el sentimientos patriótico, recordando los ideales de los hombres de mayo. Esa esencia hoy está presente. Valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad; esa fuerza de mayo está viva, no se agota y tiene el efecto de renovar el espíritu en tiempos difíciles. Se hace vívida, a pesar de la emergencia ante la pandemia. Se ve en el trabajo de docentes y familias, que engalanaron escuelas y hogares con los colores de la Patria. Recrearon estampas de época, no faltaron empanadas y pasteles. Y también estuvo presente la negrita con su mazamorra y el vendedor de escobas. Los barbijos, se sumaron a la celebración , en esta nueva forma de hacer Patria, cuidándose uno para no perjudicar al otro, ni a los más desprotegidos.

Hoy más que nunca asumimos compromiso, sumamos conciencia y responsabilidad en las acciones, por el porvenir de la Patria los mismos ideales de 1810.

Este año no habrá desfile, ni noche de gala, pero directivos, docentes, supervisores, administrativos, el personal de servicios generales, alumnos y padres, de escuelas primarias de gestión pública y privada, realizaron actos y representaciones para celebrar virtualmente el 25 de Mayo. Quienes cumplían guardias mínimas presenciales, realizaron caracterizaciones y desde su hogar, la familia acompañó enviando fotos, videos y grabaron por Zoom el Himno Nacional.

Cada uno aportó lo suyo para que este 25 de Mayo del 2020 también quede en la historia por el trabajo de todo un pueblo que cumple las normas sanitarias por amor a la Patria en tiempos de pandemia. El Ministerio de Educación agradece el compromiso de todos, y con el alma expresemos juntos ¡Viva la Patria!