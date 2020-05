El drama de trapitos sanjuaninos: "Vivimos de esto y si no trabajamos nuestras familias no comen"

Juan Carlos Saldivar de 55 años, Luis Espinosa de 55 y Luis Flores de 56 atraviesan un drama en épocas de cuarentena, ya que no tienen permitido desarrollar la actividad que les da de comer tanto a ellos como a sus familias y, si son encontrados en la vía pública por personal policial, pueden quedar detenidos.

Al no estar exceptuados para la circulación, los trapitos que desempeñan su tarea en el centro sanjuanino cuentan que se sienten como delincuentes cada vez que asoma un patrullero de la Policía porque aseguran que los arrestan y multan. Si bien no cuentan con un permiso y en efecto están rompiendo el aislamiento social, explican que pretenden una autorización por parte del municipio.

"Mis hijos han crecido y los he mantenido toda la vida con la plata que gano desde hace 15 años", asegura Saldivar y sigue: "Si no trabajo, nuestras familias no comen. Vivimos de esto".

Padres de familia, los afectados por la pandemia y el contexto que generó aseveran que pretenden formalizar su actividad y por ello trabajan en un proyecto para presentar en la municipalidad. "Entendemos que hay muchos pibes que no son honestos y que andan en malos pasos, pero no somos nosotros. Solo queremos trabajar y mantener a nuestras familias como lo hacemos desde hace años", explica Espinosa con 5 años en el rubro.

En ese sentido detallan que entre las propuestas que tienen está la posibilidad de pagar el monotributo para ingresar al sistema. "Con una credencial o algo similar podrían identificarnos y saber si estamos cumpliendo con los requisitos", indica Saldivar.

Fuentes policiales señalan que hay una orden formal de las autoridades de la Fuerza sobre hacer cumplir la cuarentena y exigir los permisos para circular.

"Usamos barbijo y no tenemos un contacto directo con los clientes, que encima ya nos conocen. Saben qué clase de personas somos, que lo único que queremos es trabajar sin problemas", dice Flores, más conocido como 'Rulo' en la zona donde cuida coches.