Detuvieron a dos "trapitos" en Capital por no cumplir la cuarentena ¿Qué dijeron?

Este lunes comenzó en San Juan la "cuarentena administrada" con la incorporación de nuevos trabajadores que salieron a la calle cumpliendo un estricto protocolo de seguridad sanitaria. Pero los rubros autorizados no fueron los únicos, porque también se pudo apreciar como los trabajadores informales salieron en busca del sustento que no tienen hace días.

En calles 25 de Mayo y San Luis la policía se llevó detenido a dos cuidadores de autos que estaban trabajando en esa concurrida cuadra del centro. Uno de ellos es Juan Carlos Saldivar que habló con este diario y dijo que "no me queda otra, yo necesito llevar plata para comer a mi casa, no recibo ningún plan ni nada, y esto lo único que puedo hacer", dijo mientras la policía lo introducían al patrullero.

Los efectivos policiales que intervinieron en el caso afirmaron que llegaron por el llamado de los vecinos. "La gente nos dijo que no estaban cumpliendo la cuarentena, y como saben en muchas cuadras del centro hay personas mayores que no quieren correr riesgos", sostuvo uno de los policías que intervino y trasladó a los "trapitos" hasta sede policial por no respetar el aislamiento social.

El COVID-19 arrastra consigo las desigualdades sociales que tienen muchas personas con trabajos informales y dificultades económicas de todo tipo. El problema se siente aún más en países como el nuestro donde hay grandes grupos que dependen de su propia capacidad productiva para generar ingresos. No habiendo actividad laboral, no hay posibilidad de percibir retribución alguna.