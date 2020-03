Ver morir a los infectados en soledad: dramático relato de un enfermero sanjuanino en Italia

Sergio Muñoz es un enfermero sanjuanino que vive en Italia desde hace 11 años y que trabaja en un hospital de Monza, donde vio de cerca la muerte por el coronavirus. A través de una entrevista por TN, el profesional de la salud radicado en Milán contó su experiencia de la lucha contra el COVID-19 en uno de los países más afectados por la pandemia.

Con tareas en la unidad de Terapia Intensiva, el enfermero de 38 años dio detalles del horror que la enfermedad produce dado que los pacientes que llegan a su espacio de acción son los más delicados. "Lamentablemente trabajando en terapia veo morir mucha gente. Sólo 3 personas logramos salvar nada más. El resto falleció y otros están peleándola", aseguró.

Muñoz, que debió aislarse en su casa y hace tres meses que no ve a su hijo por precaución, reveló con crudeza cómo es morir en soledad mientras las familias de los contagiados están en sus casas sin saberlo y sin poder tener una despedida. "Es la parte que nos golpea más, tener que hablar con una persona que sabe lo que está viviendo. La gente llega con miedo. Un hombre que no vivía en esta ciudad me dijo 'por favor llamá a mi familia y deciles que viene acá'", contó y siguió: "Me dijo 'deciles que los quiero mucho' y, mientras se dormía para entubarlo, esa persona lloraba".

Con el objetivo de generar conciencia en los argentinos, indicó que no se trata de instar el terror ni de exagerar, sino de relatar lo que le toca vivir y el daño que puede producir el COVID-19. Es que el sanjuanino que trabaja en turnos de más de 12 horas señaló que no sólo el virus golpea a la población de riesgo, sino también a personas jóvenes. "Tenemos gente de muchas edad y sin ningún antecedente que llegan a terapia y pelean por su vida. Me tocó entubar una chica de 17 años, por ejemplo. Es verdad que las personas de alto riesgo son mayores de 65 y personas con enfermedades de base, pero también golpea a gente joven", manifestó.

Si bien a él le toca la peor parte y ver morir a ese 8 por ciento de pacientes con coronavirus, advirtió que la mayoría de los infectados se recupera. Por ello, con un mensaje alentador, le envió un mensaje a sus colegas argentinos y sanjuaninos: "Cuando decidimos hacer esta profesión, más allá de la vocación, tenemos que ser positivos porque es una situación inesperada y no hay tiempo para perder, tenemos que estar unidos. Estoy donde no quiero que ningún familiar esté. Si queremos resolver un problema económico, primero antes tenemos que estar vivos".