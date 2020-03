¡Atención!: se habilitó el sistema para solicitar el Módulo Alimentario de Emergencia

Teniendo en cuenta la situación de muchos trabajadores informales que no pueden desarrollar su actividad, y de esta manera lograr la manutención de su grupo familiar, el gobernador Sergio Uñac solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social un programa para la entrega de un Módulo Alimentario de Emergencia. En coordinación con la Secretaría de Gestión Pública, se desarrolló un sistema online a través del sitio oficial del Gobierno de San Juan.

La persona deberá ingresar al link www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar cargar allí los datos solicitados y recibirá inmediatamente la notificación de si le corresponde el beneficio o no. En caso de ser beneficiario, integrará el padrón oficial del sistema extraordinario que se confeccionará para este fin y en el transcurso de los próximos días, recibirá en su domicilio el Módulo Alimentario de Emergencia. El mismo será entregado por el conductor de un taxi o remís debidamente identificado con obleas que le otorgará el Ministerio de Desarrollo Humano, en un trabajo en conjunto con los municipios.

Quiénes serán los beneficiarios

Las personas que recibirán el Módulo Alimentario de Emergencia no deberán tener ningún otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.), está destinado a trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social.

Pasos para inscribirse

Ingresar a www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar

Colocar todos los datos en cada formulario de identificación

El número de teléfono debe ser el del celular de quien solicita el beneficio

Es importante colocar lo más correcto posible el domicilio donde espera recibir el Módulo Alimentario de Emergencia

La persona recibirá un SMS comunicándole que la solicitud fue ingresada.

Al recibir el Módulo Alimentario de Emergencia deberá enviar un SMS (mensaje de texto) al 40140 con la frase ALIMENTOS OK (ALIMENTOS, espacio, OK).

Es importante saber, que el beneficiario que reciba el Módulo Alimentario de Emergencia y no envíe el SMS confirmando la recepción, no podrá recibir un segundo envío en cuanto el Gobierno de la Provincia lo disponga.

Fuente: Sí San Juan