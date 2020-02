Los pañuelos verdes sanjuaninos también salieron a la calle

El 19 de febrero se convirtió en una fecha emblemática para el feminismo: es el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. En ese marco, en todo el país se realizaron “Pañuelazos” de manera simultánea que tiñeron de verde las distintas plazas y puntos de concentración. San Juan no fue la excepción y un grupo bastante importante de aproximadamente 300 mujeres se congregaron en la Ex Estación San Martín para realizar distintas intervenciones para visibilizar los reclamos para que el aborto legal es convierta en ley este año.

A las 17 se realizó una asamblea en la que participaron distintos colectivos de mujeres para luego dar lugar a una intervención en la que se simbolizó el aborto clandestino mediante perchas. Un marco importante de mujeres y disidencias sentadas en el espacio verde, tomando mate, pintándose la cara con purpurina verde o violeta llamó la atención de más de uno que pasaba por allí.

“Estamos acá en las calles otra vez exigiendo por el aborto legal, seguro y gratuito, en el segundo año que el aborto entra al congreso y toma estado parlamentario. Esto no es menor porque ya consolidamos una base por lo que estamos mucho más cerca este año de que el proyecto sea ley”, sostuvo Bianca Piacentini, en representación de la organización feminista Mala Junta. Además, agregó: “Lo que pedimos no es aborto porque sí, sino que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Otros reclamos que también estuvieron presentes fueron la implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género en San Juan y el cese de la violencia contra las mujeres.