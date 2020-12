Escándalo: echaron a una docente sanjuanina por algo muy grave ¿qué hizo?

Una docente sanjuanina terminó expulsada por haber cometido una falta "gravísima" en la Junta de Calificación, según detallaron en el Ministerio de Educación. Se trata de María Lorena Lani de 45 años que trabajaba hasta hace poco en la EPET Nº 9 del departamento de Ullum. Pero a razón de una serie de hechos que protagonizó terminó con una causa penal en el Segundo Juzgado de Instrucción y al mismo tiempo con un sumario en Educación que dio fin a su carrera.

Todo comenzó cuando Lani se presentó a dejar la documentación para tomar un cargo en una escuela técnica, por lo que adjuntó una carpeta con una serie de cursos y capacitaciones que supuestamente había hecho. "Pero todos esos documentos parecían apócrifos y por decisión de la Junta de Calificación decidieron investigar los papeles y retener el carnet de la docente", afirmó Mariana Paz subjefa de asesores del ministro de Educación a Tiempo de San Juan. Dicho procedimiento se hace ante la sospecha de documentos falsos.

En esos momentos la docente se ofuscó y no quiso entregar los documentos, por lo que el personal de la cartera educativa decidió llamar a los guardias de seguridad del Centro Cívico para que se concretara la medida.

Y acá no terminó todo, al día siguiente Lani se volvió a presentar en la Junta de Clasificación con un decreto que tenía la supuesta firma del ministro de Educación Felipe De Los Ríos.

"Eso también resultó extraño porque ningún ministro firma los decretos y estos siempre tienen la rúbrica del gobernador. En el mismo supuestamente decía que el ministro de Educación pedía que se le entregara nuevamente el carnet a la docente y que se le diera el cargo que pedía, pero claramente esto era falso así que se le realizó un sumario administrativo y se puso en conocimiento a la Justicia", expresó la funcionaria.

De esta manera Lani terminó con una causa penal en el Segundo Juzgado de Instrucción donde se encuentra subrogando la jueza Gema Guerrero, y a la par, el Ministerio de Educación determinó expulsar a la docente al comprobar que los documentos presentados eran falsos. "En ese sumario se le impone la sanción de expulsión y cesantía. Se la expulsa de las horas cátedra que la docente tenía y se la deja cesante como docente, con esto no puede nunca más dar clases en la provincia y no puede reclamar haberes", sostuvo Mariana Paz a este diario. Y agregó que "esto no pasa seguido ni remotamente, son personas que comenten delitos y terminan así".