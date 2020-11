En un video, el "Wey" Zapata Bacur agradeció el apoyo y buscará colaboraciones para una prótesis

Tras haber sido dado de alta por el terrible accidente que lo dejó al borde de la muerte, Alberto "Wey" Zapata Bacur agradeció el apoyo recibido luego de tantos días de estar internado, algunos en Terapia Intensiva en gravísimo estado.

Lo hizo a través de un video que se publicó en una página de Facebook. "Quiero agradecer a todos los que me saludaron y me dieron su apoyo. Cuando salí de terapia, vi los mensajes y me saltaban las lágrimas", dijo.

El muchacho se mostró sereno y con ganas de salir adelante. Incluso, sostuvo en el video que juntará colaboraciones para tratar de conseguir una prótesis. Mirá el video: