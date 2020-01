¿Qué pasó con la sanjuanina que repartió CV escritos con lapicera por el centro?

El caso de Eliana Villanueva llamó mucho la atención cuando se viralizó por las redes que la joven había repartido varios CV en el centro y cuando se quedó sin dinero para continuar imprimiendo, decidió escribirlo a mano y continuar buscando trabajo. Ella tiene 25 años, dos hijos y está desesperada golpeando puertas en busca de un puesto laboral. En su cuenta de Facebook realizó una publicación que se detalla a continuación:

"Necesito trabajo URGENTE por mis hijos, puedo medio día ya sea mañana o tarde. Hoy entregue en el centro por donde mas pude estos cv, los tuve que escribir porque no los podía imprimir por falta de $$ .. Si saben donde presentarlo o tienen trabajo para ofrecerme les pido POR FAVOR que me tengan en cuenta o me ayuden compartiendo esto", publicó Eli en su perfil. Su posteo consiguió en cuestión de minutos más de 200 compartidos.

A casi una semana de lo sucedido, Tiempo de San Juan habló con Eliana para saber cúal fue el resultado después de que varios en las redes compartieran su historia. "Hasta ahora no me llamó nadie para ofrecerme un trabajo concreto" dijo la sanjuanina un poco decepcionada. Y agregó que "igualmente le tengo que agradecer a una chica que me imprimió unos CV de manera gratuita después de que conociera mi historia, ella se portó muy bien pero no pasó mucho en realidad".

El teléfono para contactarse con la joven que trabaja en pastelería es el siguiente: 156 28 68 54