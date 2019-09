La polémica menos pensada: veteranos de Malvinas cruzaron a municipales

Veteranos de Malvinas se movilizaron hasta el Municipio de Rivadavia para pedir explicaciones por un supuesto acto vandálico contra la Bandera Argentina. Un ex combatiente asegura que vio cómo tres trabajadores pisoteaban la insignia patria y, para empeorar la situación, cuando él los reprendió los municipales lo habrían insultado.

Según el relato del ex soldado, él pasaba por la esquina de Libertador y Calívar cuando vio que tres hombres se encontraban arriando la bandera. Como muestra de respeto él se paró a mostrar sus respetos, pero se quedó helado al ver el accionar de los hombres.

Es que mientras dos de ellos siguieron con sus trabajos, el tercero que se encontraba bajando la insignia patria en lugar de tomarla en sus brazos la dejó en el piso y se fue a hacer otra cosa. Para empeorarlo, volvió al lugar y le caminó por encima.

"Cuando vi eso", relató el veterano, "me acerqué y le dije con todo respeto que no podía hacer eso. Él me contestó mal y me dijo "si no tenés nada que hacer te podés ir a la m...`" asegura que le contestó. El cruce verbal siguió y luego los trabajadores volvieron a izar la bandera y se fueron hacia la municipalidad.

Indignado el ex combatiente decidió intervenir de forma oficial en el tema y este jueves se autoconvocó junto a otros compañeros del Conflicto para pedir explicaciones en la municipalidad. Ante esto fueron recibidos por el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, quien aseguró que buscarán en las cámaras de seguridad averiguar qué fue lo que pasó.