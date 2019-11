Para ponerse de los pelos ¿Cuánto sale depilarte en San Juan?

Con la llegada del calor se inicia también la temporada alta en los centros de estética que ofrecen tratamientos de depilación definitiva y en San Juan no es la excepción. En invierno nadie se acuerda del vello, pero en verano la historia pareciera ser otra. Los turnos en la mayoría de los casos están programados para fines de noviembre y los primeros días de diciembre, otros en cambio tienen los meses casi completos con picos de hasta 20 pacientes por día. Un sector que claramente va tomando cada vez más fuerza no solo en las mujeres sino también en los hombres que se animan a estos métodos para eliminar el vello corporal. Y muchos de los lectores quizás opinen que esto no es nada nuevo si tenemos en cuenta a los deportistas que por distintas razones tienen que visitar estos spas, sino que también ha crecido el número de hombres que se depilan distintas partes del cuerpo.

Cuando uno dice depilación definitiva y para quienes no están acostumbrados al término lo primero que se le venga a la mente quizás sea el cavado completo, pero en realidad existe de un sinfín de lugares que comprenden desde espalda, manos, pecho, pies y el cavado en los hombres; a las mujeres que en su mayoría se depilan las piernas, las axilas, el cavado y el bozo.

Aunque existen distintos tipos de maquinarias para aplicar el láser, el más popular en la zona es el método Soprano, que incluye diferentes variantes. El más novedoso es el Soprano Ice Platinum, que trabaja con tres longitudes de onda y tiene resultados más rápidos. Sin embargo, en todos los casos, los resultados pueden verse desde la primera sesión, aunque lleva entre unas ocho o diez aplicaciones eliminar el vello por completo.

Estos tratamientos son altamente seguidos por especialistas y profesionales de la salud ya que en caso de un mal uso pueden generar lesiones graves en la piel. Además de que los locales que ofrecen este servicio tienen que contar con una habilitación del Ministerio de Salud que entre otras cosas prioriza que estén en regla elementos que se utilizan, pero también es importante decir que no todos cuenta con tales características y en algunos casos hay negocios que ofrecen el servicio más barato en precio, pero con el riesgo de incumplir alguna de las normas. Por lo tanto, en esta nota solo darán a conocer aquellos precios en los que los establecimientos fueron chequeados por Salud y cuentan con su aval.

Nota: Los depiladores recomiendan abandonar la cera u otros métodos de arranque un mes antes del tratamiento. Hay que ir con la zona rasurada a las sesiones y no hay que aplicarse desodorantes ni jabones en esa parte del cuerpo. El paciente y el profesional usan gafas protectoras, sobre todo si la zona a depilar es la cara o las axilas. No hay que exponer la zona al sol por riesgo a generar ampollas y quemaduras al menos por 48 horas. Y en general recomiendan un mes entre sesión y sesión.