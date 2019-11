Los precios de la pasión: ¿Cuánto cuesta ir al “telo” en San Juan?

¿Quién se salva de la inflación en estos días? Nadie. Todos los rubros ya sean empresariales, industriales, comercios, y por supuesto consumidores sintieron y sienten como los costos suben con la escalada del dólar y otros aspectos relevantes de la economía. Pero la verdad es que hay necesidades que no se pueden suplantar, como tampoco ciertos hábitos que aparecen como prioridad sin importar si no llegamos a fin de mes. En este sentido la pasión no escapa a esa lógica y desde los hoteles alojamiento de la ciudad de San Juan afirman que la demanda de sus servicios dentro de todo se ha mantenido, pero que al igual que otros rubros la actividad ha experimentado un descenso leve con un ritmo que no se parece en nada a las épocas de gloria.

Los precios importan a la hora de planear la salida, que muchas veces incluye salir a comer o tomar algo, más el boliche con sus gastos pertinentes, y el broche de oro con una noche entregada al amor en un hotel de alojamiento. Por su puesto que cada lugar tiene sus precios y así como difiere el hecho de comerse un pancho al costado de la terminal o sentarse a cenar en uno de los famosos restó del momento, en el sexo también hay un precio. Así que saca una hoja y lapicera porque en el siguiente relevamiento de Tiempo de San Juan te mostramos los precios del amor.

Antes es pertinente aclarar que por los altos costos impositivos y las facturas más caras de los servicios obligaron a varios moteles a incrementar las tarifas que cobran por un turno de dos o tres horas. Incluso hay establecimientos que aseguran que algunos clientes se van cuando escuchan los valores, también están los casos donde los encargados del lugar dicen que con suerte llegan a empatar los costos entre pérdidas y ganancias.

El sillón del amor.

Aclarado este tema, estos precios que reflejan a grandes rasgos como es el panorama de los hoteles transitorios sanjuaninos.

Hoteles como Aquavit ubicado en Rivadavia en lo que muchos conocen como “la calle de los enamorados” reflejan uno de los target más altos con precios que van desde 600 a 850 pesos. Pero aquí hay que tener varias consideraciones. En primer lugar depende si uno va en días de semana y si va en los findes. Si son los primeros hasta las 20 horas cuesta 600 pesos la más barata por 3 horas, en una habitación que no cuenta con servicios especiales como hidromasajes o el conocido e infaltable “sillón del amor”. La suite cuesta 700 pesos y la suite ejecutiva 850 con hidro, baño amplio, frigobar y balconcito. Ojo que si uno va después de las 20 horas y sobre todo los fines de semana se reduce la cantidad de tiempo, pasando de 3 horas a 1 hora con 30 minutos. También es importante decir que las reservas se hacen el mismo día entre 1 hora y media hora de anticipación.

En el hotel No Se los precios van desde la habitación más económica a un costo de 450 pesos por dos horas y si nos quedamos cortos es bueno saber que se puede pagar de 470, 490 y 500 pesos por 3 horas. Estas habitaciones tienen aire acondicionado, frigobar y en algunas el famoso yacusi. Pero en la más barata no hay ni heladera. Otro de los datos que fueron aportados es que una habitación de categoría suite cuesta 750 pesos por tres horas e incluso en este caso viene con hidromasajes y una promo de café gratis con medialunas para recuperar energía después de la pasión.

En el Si Se el precio va desde 390 la más barata por 3 horas y la más cara a 620 pesos por 4 horas en un dúplex con sala de juego en planta baja y la habitación arriba. En este caso hay mesa de pool, hidromasajeadora y el sillón del amor para realizar diferentes posiciones sexuales. También hay una habitación que cuesta 550 pesos con tobogán y otros accesorios que no quisieron especificar en detalle.

En Neón también depende de los días de la semana en la cual se va. Cuesta 440 pesos de lunes a jueves y se puede estar 3 horas. En tanto que si se va el fin de semana el precio va nuevamente de 440 a 560 pero se reduce la cantidad de tiempo a 1 hora 30 minutos. Otros de los hoteles transitorios no quisieron dar detalle de los precios y solo se limitaron a decir “venga y entérese acá”.

Hidromasajes.

Tendencias: se consumen menos servicios adicionales y más turno extendido

Al costo por un turno de dos o tres horas en un hotel alojamiento se le pueden agregar servicios extra. Sin embargo, desde los establecimientos aclararon que se nota una gran reducción en la demanda de comidas o artículos de sex shop.

Desde los moteles aclararon que, aunque a los clientes se les ofrece la posibilidad de comprar un champagne, cerveza o bebidas sin alcohol para consumir en la habitación, la mayoría prefiere cuidar los gastos más que antes y ya no eligen este tipo de servicios.

Pero como contra partida los clientes sí aprovechan la posibilidad de extender el turno más allá de las dos o tres horas disponibles.