¿Peligrosa o "de las buenas"? La versión científica sobre la víbora que apareció en un café

Si bien nadie es tan valiente como para encontrarse una víbora en la mesa del café y quedarse tranquilo, los científicos de la UNSJ ya confirmaron que el pánico de dos sanjuaninas que se llevaron la sorpresa era injustificado. Es que el animal, que al parecer se descolgó de un árbol y cayó en la mesa de un bar céntrico, era una "ratonera común", una especie común y prácticamente inofensiva.

La especie es conocida oficialmente como Philodryas trilineata que sí tiene veneno, pero sólo lo utiliza para matar roedores y no hay ningún registro de que hayan atacado o puesto en peligro la vida de un ser humano. Por eso al animal se lo considera no peligroso, e incluso tiene ventajas para las personas porque es un gran controlador de plagas.

Desde el Gabinete diversidad y biología de vertebrados del árido-Dibiova-UNSJ explicaron también que las ratoneras comunes son un tipo de víbora común y ampliamente distribuida en toda la provincia. "Es común incluso en el área periurbana y urbana, donde todavía se suelen observar individuos", aclararon en un comunicado a través de las redes. Esto se debe a que las ocupantes "originales" de toda la zona eran estas víboras y los verdaderos invasores somos los seres humanos y la ciudad.

Para finalizar, desde el gabinete pidieron especialmente que no se mate a estos animales al encontrarlos, ya que son una especie nativa y necesaria para mantener el equilibrio del ambiente local. Además, al no representar un peligro no tiene sentido atacarlas.