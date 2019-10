Locutora agredida: “Después de lo que pasó no tengo cómo mantener a mi familia”

El pasado 24 de septiembre la locutora sanjuanina Claudia Vázquez sufrió un hecho de violencia de género por parte de Rodolfo Ridao, director de Radio Bohemia estando al aire. Hecho que conmocionó incluso a los oyentes del programa que en ese momento decidieron llamar al 911 para ayudar a la mujer. En estos días hubo de todo. Ridao estuvo prófugo, luego se presentó a declarar e incluso el juez que interviene en la causa decidió otorgarle la eximición de prisión. ¿Pero qué pasó con Vázquez? ¿Cómo alteró su vida este episodio que recorrió los medios nacionales?

Según afirmó la locutora agredida a Tiempo de San Juan “después de todo lo que pasó no tengo dinero para mantener a mi familia, estoy tratando de llevar una vida normal pero esto sin dudas me ha perjudicado muy mal económicamente, me quede sin trabajo y además de los gastos de mis hijos tengo que afrontar el costo de los alimentos para celiacos que como todos saben no son baratos”. Además sostuvo que “yo llevaba 17 años trabajando en negro, y los daños que mi hicieron son muchos más grandes de lo que se piensa, por eso vamos a iniciar con mi abogada una demanda para que esto no vuelva a pasar y repongan el daño que hicieron”.

En este sentido Vázquez dijo que “estoy con tratamiento psicológico por lo que me paso, a la vez que estoy recibiendo ayuda de la Dirección de la Mujer y otros colegas que se han solidarizado conmigo y me están ayudando a conseguir un nuevo empleo, por suerte en este último tiempo las cosas empezaron a cambiar un poco y ahora me están llamando para ofrecerme algunos trabajos pero todavía no hay nada concreto”.

En relación a la eximición de prisión de Ridao, Vázquez sostuvo que “tengo bronca que él esté libre. Eso es una injusticia, igual sigue en proceso y nosotros vamos a seguir insistiendo porque esto no puede pasar”. Además afirmó que “Ridao tiene poder y respaldo, ese hombre tiene a alguien que lo está apañando”.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.